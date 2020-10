Gracias a las lluvias, se extinguieron todos los focos activos en Córdoba

Luego de tres días ininterrumpidos de incendios forestales de gran magnitud en el valle de Punilla, Córdoba, las lluvias que comenzaron anoche extinguieron todos los focos activos que, según las estimaciones preliminares, arrasaron con más de 300.000 hectáreas de vegetación desde mediados de junio.



Según confirmó el Gobierno de Córdoba, a través de sus redes sociales, “la lluvia ha mejorado la situación de los incendios forestales por lo que no hay focos activos en la provincia de Córdoba”.



En ese sentido, añadió que hoy van a seguir trabajando con 70 bomberos para controlar que no se reinicien los fuegos, y aseguró que “la humedad vino muy bien”.



Por otra parte, el Ejecutivo provincial detalló que están en “guarda de cenizas y contenidos” los incendios de Capilla del Monte y en el valle de Punilla, al igual que en Villa María de Río Seco, en el norte provincial; La Granja, en el departamento Colón; y Achiras, en el departamento Río Cuarto, al sur de la provincia.



Asimismo se informó que los más de 30 autoevacuados preventivamente en el barrio de Las Gemelas, de Capilla del Monte, comenzaron el regreso progresivo a sus viviendas.



Al respecto, el secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Claudio Vignetta, resaltó que el cambio climático que se registra desde anoche, con “la humedad y la baja de la temperatura, mejoró las condiciones en toda la provincia en cuanto riesgo de incendios forestales”.



Además, el funcionario explicó que en todos los sectores siniestrados fue incansable la tarea desarrollada por bomberos voluntarios, brigadistas de Nación, personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego, de Defensa Civil, de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, y efectivos de la Policía de Córdoba.



En la jornada de hoy se prevé algunas lluvias y lloviznas en las sierras de Córdoba, con el 85% de humedad y un pronóstico de temperatura máxima de 18 grados.

