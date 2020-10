El Instituto Nacional del Cáncer dio a conocer una serie de "mitos y verdades" sobre el cáncer de mama.



1. El cáncer de mama no se da hasta la menopausia.



Los tumores de mama pueden aparecer a cualquier edad, aclaró el INC, aunque afirmando que "es cierto que el riesgo de tener cáncer de mama aumenta con la edad (más del 70% de cánceres de mama se producen en mujeres mayores de 50 años)".



2. Si no hay síntomas no debo preocuparme.



El control periódico es "esencial", se insistió, dado que "el 75% de casi 21.000 mujeres con diagnóstico de cáncer cada año en Argentina no tenían ningún factor conocido de importancia; muchas de ellas no presentaban síntomas específicos".



3. El consumo de anticonceptivos orales favorece la aparición de cáncer de mama.



Sobre esta afirmación "no existe evidencia científica".



4. Tuve cáncer de mama hace 5 años. Hasta ahora no pasó nada, por lo tanto mi cáncer de mama no se repetirá.



El cáncer de mama "puede volver en cualquier momento, aunque hay más posibilidades de que suceda en el lapso de los primeros 5 a 10 años".



5. Tengo un nódulo en la mama. ¿Es cáncer?



La mayoría no lo son, pero "debe llevar a la consulta médica sin demora".



6. Fui llamada porque necesitaban tomar "proyecciones adicionales" de las mamas después de mi mamografía. Quiere decir que tengo cáncer.



No. Estas "proyecciones adicionales" son necesarias para definir una imagen que no es clara en la mamografía, pero puede ser una masa benigna o simplemente una mama normal.



7. La terapia de radiación es peligrosa y quemará mi corazón, mis costillas y mis pulmones.



En la actualidad, estas técnicas "son seguras y efectivas para tratar el cáncer de mama. Los métodos utilizados minimizan la exposición del corazón, costillas y pulmones a la radiación".

Fuente: Télam