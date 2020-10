Verón dijo que el fútbol argentino le da “lástima” y cuestionó la conducción de Chiqui Tapia

Juan Sebastián Verón es uno de los dirigentes más críticos de la actual gestión de la AFA encabezada por Chiqui Tapia. El presidente de Estudiantes de La Plata fue muy crudo a la hora de analizar el momento que vive el fútbol argentino a siete meses del último partido oficial, y aseguró que la situación actual le da “lástima”.

“Me da lástima cómo está el fútbol argentino. Me da lástima porque en definitiva con poquito las cosas se podrían hacer mucho mejor, y en definitiva en lugar de mejorar las cosas las empeoramos. Con todo esto el fútbol argentino se devalúa, se pierde el negocio, y no hacemos que el fútbol sea un buen producto.Necesitamos criterio y sentido común”, dijo Verón en declaraciones al programa Acá hay una Escuela por FM Cielo de La Plata.

“Hay un sinsentido. Se juegan Eliminatorias, Copa Libertadores, amistosos y en el fútbol argentino no jugamos. Acá hay comodidad y no se toman decisiones. Tomar decisiones tiene su costo, pero si estás en un lugar para tomar decisiones tenes que asumir esos costos. Falta criterio, no es tan difícil... Hay que mirar cómo volvieron en las demás ligas del mundo y hacer lo mismo”, enfatizó el presidente del Pincha en clara referencia a la falta de decisión de la AFA para que el fútbol argentino vuelva a jugarse antes del 30 de octubre, fecha que ya fue confirmada por el gobierno nacional.

Verón aseguró que hay “una anarquía” en donde cada club hace lo que quiere, y puso como ejemplo el tema de los testeos de coronavirus: “24 horas antes de empezar los cambiaron y cada uno decide de qué manera hacerlo. En todo el mundo se hicieron de la misma manera y acá no”.

"Hoy el fútbol argentino es una anarquía donde cada uno hace lo que quiere lo hace lo que puede también.Cuando vos no tenes conducción y las cosas claras, y no tenes la ayuda la gente que te tiene que acompañar, es complejo”, dijo la Bruja con vehemencia.

El 30 de octubre vuelve el fútbol

Después de siete meses sin partidos oficiales, finalmente el fútbol argentino se reanudará el 30 de octubre próximo con el campeonato de Primera división que se sorteará mañana a las 14 en el predio de la AFA. Terminará a mediados de enero.

Luego, el 7 de noviembre volverá a jugarse la Primera Nacional y desde el 21 de noviembre se reanudarán los torneos de la B, C, Federal A y Fútbol Femenino. El último en arrancar será el campeonato de la D el 6 de diciembre.

El último partido por los puntos se jugó el 16 de marzo de este año por la Copa de la Superliga, que luego fue suspendida por la pandemia de coronavirus.

Fuente: Toda Pasión