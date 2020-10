A 11 días del contagio, Trump recibe el alta al no haber riesgo "de que transmita el virus a otros"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el alta médica tras haber dado positivo por coronavirus el 1 de octubre, ya que, según su equipo médico, no se "considera que haya riesgo de que transmita el virus a otros".



En un comunicado, el médico del presidente, Sean Conley, aseguró que Trump "reúne los criterios para terminar el aislamiento", por lo que el presidente estadounidense podrá estar el próximo lunes en un mitin en Florida, como tenía planeado, informó la agencia de noticias Europa Press.



Conley ha afirmado que Trump reúne requisitos como "diez días desde el comienzo de los síntomas, más de 24 horas sin fiebre y una mejora general de los síntomas" para terminar con la cuarentena, sin embargo no hace mención a la existencia de ninguna prueba de detección en la que el presidente haya dado negativo por coronavirus.



No obstante, el médico señaló que las pruebas que se le han ido haciendo muestran "un decrecimiento de la carga viral" y ha asegurado que seguirá monitoreando la salud del presidente.



Antes de la publicación de este comunicado, Trump se había dirigido a sus simpatizantes en un acto en la Casa Blanca, en el que se quitó el barbijo para hablar desde un balcón del edificio, en el que afirmó que se sentía "estupendamente".



Por su parte, su rival en las elecciones del próximo 3 de noviembre, el demócrata Joe Biden, hizo ayer campaña en Pensilvania, uno de los estados clave que determinará el resultado en las elecciones, desde donde reclamó a Trump que lo imite y muestre su resultado negativo por coronavirus.



Biden, además, acusó a Trump de preocuparse sólo por sus "amigos ricos" en Twitter, después de que el presidente estadounidense lo calificara en esta red social como una "marioneta de los CASTRO-CHAVISTAS".

