Ambientalistas consideran "necesaria e imprescindible" la sanción de una Ley de Humedales

Representantes de organizaciones ecologistas de Rosario, manifestaron que es "necesaria e imprescindible" la sanción de una Ley de Humedales, para preservar ecosistemas de incendios como los que afectan a islas del Delta del Paraná.



Para el referente de la agrupación ecologista El Paraná No se Toca, Jorge Bártoli, "a medida que el desastre ambiental avanza, se hace cada vez más evidente la sanción de la Ley de Humedales para preservar a estos ecosistemas", subrayó.



La ley de Humedales que exigen ambientalistas de esta región "establece un marco regulatorio específico, aunque es una ley compleja, porque abarca una enorme cantidad de territorio muy disimil entre sí", explicó Bártoli.



Pero aclaró que "por sí sola, una ley sancionada no tiene efectos mágicos. Debe estar acompañada de funcionarios capacitados para hacerla cumplir y que cuente con el apoyo político y los recursos para ponerla en práctica".



Según los ambientalistas, la ley de Humedales tendrá "una importancia estratégica para esta zona en particular, porque estamos viendo por estos días una verdadera masacre provocada por el fuego".



"Pero el fuego, también está tapando otras cuestiones arraigadas y muchos más antiguas, como es la depredación de la fauna ictícola y de los problemas gravísimos de los terraplenamientos en todo el territorio del Delta", apuntaron.



Por su parte, el referente de la ONG rosarina y reserva Animal Mundo Aparte, Ivo Peruggino, coincidió con Bártoli en que es "imprescindible y necesaria" la sanción de una Ley de Humedales.



"Necesitamos que sobre la tierra quemada no se pueda sembrar, poner ganado, ni desarrollar negocios inmobiliarios", dijo el ecologista.



Y añadió: "una Ley de Humedales debe apuntar a proteger y restaurar el daño ecológico y también al mantenimiento sustentable del propio humedal. Debe proteger no solo al Delta del Paraná, sino a todos los humedales del país".

Fuente: Télam