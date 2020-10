Colombia se hizo fuerte como local ante Venezuela

Colombia mostró su jerarquía esta noche para golear a Venezuela por 3 a 0, en Barranquilla, por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, con goles anotados en el primer tiempo por Duvan Zapata (16m) y Luis Muriel (26 y 47m).



En el estadio Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, el equipo local evidenció una nítida superioridad y, ya al término del primer tiempo, había resuelto el pleito.



Duvan Zapata (ex Estudiantes de La Plata) abrió la cuenta a los 16 minutos de la etapa inicial, mientras que el otro atacante titular, Luis Muriel (26m. y 47m.) estiró las cifras y redondeó el cómodo triunfo de los dirigidos por el DT portugués, Carlos Queiroz.



Quizás la única nota desagradable de la noche para el elenco dueño de casa resultó la grave lesión que sufrió el marcador de punta Santiago Arias (ex Atlético de Madrid), quien se retiró con una fractura de tibia en su pierna izquierda.



Colombia asumió este compromiso sin el habitual guardavallas, David Ospina, quien no pudo viajar hasta Sudamérica, debido a que está cumpliendo un aislamiento en Italia, por los casos de Covid-19 producidos en su equipo, Napoli.



La rápida lesión de Arias (8m.), en un entrevero con el extremo venezolano Darwin Machis, no alteró la cabeza de un representativo 'cafetero', que continuó insistiendo en procura del desnivel.



La desgraciada maniobra que se dio con el lateral colombiano generó una curiosa situación con la aplicación del VAR por parte del árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero, quien sancionó con tarjeta roja a Marchis de movida, aunque luego -a instancias de la ayuda tecnológica- invalidó el castigo y permitió el retorno del jugador venezolano, al comprobar que no había cometido infracción alguna.



El primer gol llegó después de una aparición de James Rodríguez (ex Banfield y hoy en el Everton británico) por derecha, que combinó con Juan Cuadrado y el centro del hombre de la Juventus fue conectado por Zapata, que tocó al gol ante la apatía de la defensa adversaria.



Venezuela ensayó una tibia reacción, pero el equipo local se asentó y aumentó la diferencia, con dos anotaciones del atacante del Atalanta, Muriel, otra de las figuras de la jornada.



El segundo tiempo estuvo prácticamente de más, porque entre una Colombia que reguló y midió esfuerzos (entraron Frank Fabra y Radamel Falcao García para dar aire a sus compañeros) y una Venezuela impotente, que penó por su falta de profundidad, se dio un espectáculo anodino y previsible.



El ingreso de Falcao (ex River) pudo derivar en una cuarta conquista que -finalmente- no llegó, pero el triunfo del conjunto colombiano terminó siendo convincente e indiscutible.



Por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Colombia visitará a Chile el próximo martes a las 21.30 (hora argentina) y el mismo día, pero a las 19, Venezuela será anfitrión de Paraguay, en la ciudad de Mérida.

Fuente: Télam