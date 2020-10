Con un fuerte respaldo, Busatto impulsa la creación del Ministerio de Deportes

Tras un intercambio con deportistas, entrenadores y dirigentes de toda la provincia, el diputado presentó un proyecto de ley que propone otorgarle rango ministerial al área. La iniciativa fue muy bien recibida por referentes de distintas disciplinas. “El deporte es inclusión, es una herramienta para mejorar nuestra vida, para integrar. Por eso impulsamos esta ley”, expresó Busatto.

El diputado provincial, Leandro Busatto, presentó un proyecto de ley que propone la creación del Ministerio de Deportes de la provincia de Santa Fe. “Para nosotros el deporte es educación, cultura, valores, inclusión. Es a partir de esa importancia que le damos al deporte que entendemos que debe existir un marco jurídico que regule la práctica deportiva en el ámbito del Estado”, afirmó.

Explicó que no se trata sólo de “un cambio de nombre del área, o de otorgarle un rango superior”, sino de “una mejor estructura para coordinar y ejecutar políticas públicas, programas y proyectos en materia de deporte, recreación y actividad física”. “Buscamos articular, junto con los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social proyectos para la estimulación temprana en la primera infancia en todos los establecimientos de educación inicial”, agregó.

En una charla vía Zoom, de la que participaron más de 100 deportistas de toda la provincia, la iniciativa encontró un fuerte respaldo del sector. "Es muy importante que nos convoquen a los deportistas. Cuando uno está en actividad, a veces no tiene tiempo de involucrarse. Pero cuando uno se retira, está el espacio para dar charlas, capacitaciones, pero no somos convocados", expresó Laura Del Colle, arquera de “Las Leonas”, con quienes obtuvo la medalla de plata en Londres 2012 y el Champions Trophy de ese año.

En el mismo sentido se expresó Nery Pumpido, arquero de la selección de fútbol que se consagró en México 1986 y logró el subcampeonato en Italia 1990. “Siempre dije que a los deportistas no nos saben usar para dar charlas, ir a colegios. Este proyecto es muy importante y ojalá que no quede en proyecto, sino que se convierta en una realidad”.

“Es muy importate que se le dé ese rango al deporte desde lo simbólico, pero también en la toma de decisiones. Los felicito por la iniciativa y ojala pueda salir, porque el estímulo de la educación física desde temprana edad, y como creador de oportunidades, es muy importante”, sostuvo Germán Chiaraviglio, garrochista olímpico con una dilatada trayectoria internacional, oro en el Mundial Sub-20 de 2006 y medalla de oro en torneos Panamericanos, Sudamericanos e Iberoamericanos.

También mostró su respaldo Maca Sánchez, futbolista de San Lorenzo y actualmente a cargo del Instituto Nacional de la Juventud: “Es un gran proyecto, porque se debe jerarquizar la actual Secretaría y darle un rango ministerial para proyectar políticas publicas desde otro lugar. Además es muy importante que hable de igualdad de género. Como jugadora tuve que irme de Santa Fe, porque no podía practicar el deporte que hacía de manera profesional en mi provincia”.

“Me siento halagado como deportista santafesino por esto que están creando, que está surgiendo. No quiero que nadie se olvide de los clubes, que son muy importantes para que los más chicos se acerquen al deporte. A mí me formó mi club de barrio. Santa Fe tiene todo como para ser una provincia con deporte, de tal manera que uno no esté obligado a irse a Buenos Aires si quiere progresar”, opinó Luciano De Cecco, integrante de la Selección Nacional de voley, con múltiples participaciones en Juegos Olímpicos y elegido mejor armador de la Liga Mundial en 2011.

También se refirió a la importancia de los clubes Juan Potolicchio, campeón mundial de sóftbol con la selección nacional: “Muy emocionado con el proyecto. Es muy bueno. Soy un defensor de los clubes, de los polideportivos. Soy de Esperanza y me la pasaba jugando todos los deportes que había. Es ahí donde se debe acercar a los chicos al deporte”.

Romina Inwinkelried, subcampeona mundial de Aguas Abiertas, destacó que es “muy emocionante ser parte de este proyecto, que se nos escuche, que se dé lugar a nuestras propuestas”. Por su parte, Sebastián Uranga, referente del básquet argentino, tanto en su faceta de jugador como de entrenador, expresó: “Quedé impactado. Es un compendio de buenas intenciones poniéndole este rango. El rango mas la asignación de recursos es clave para la generación de políticas públicas. La base es sumar gente al deporte, la universalidad, el género, las clases sociales, el deporte adaptado, y la territorialidad, hay que impulsar un plan de masificación territorial".

De la charla participaron también Andrés “Chapu” Nocioni, José Luis Burtovoy, Guillermina Canessini, Juan Cerra, Roberto Battión, Facundo Garcés, Matías Donnet, Adan Fernández, Brenda Quagliotti, Augusto Tobia, Cecilia Di Summo, Carina Latorre, Carlos Marzo, Guillermo Serra, Sergio Quevedo, Yamil Almoualem, Fernando Arregui, Fernando Carlomagno, Gabriel Morelli, Gastón García, Guillermo Chiaraviglio, Germán Montalbetti, Gustavo Freyre, Horacio Bertoia, Ignacio Doldán, Jorge Balliengo, Jorge Burtovoy, Juan Cruz Estrada, Juan Pablo Bissio, Laura Pagola, Laura Carballo, Leandro Marchetti, Leandro Spies, Malvina Biglione, Marilen Armoa, Mario Cejas, Mateo Freyre, Maxi Bustos, Milagros Monzón, Noelia Rivero, Paula Alderete, Darío Piaggio, Roberto Servat, Romina Bolatti, Rocío Mansilla, Romina Maggi, Rubén Favero, Santiago Micaz, Sergio Zayas, Sergio Ruiz, Sofía Sánchez, Tomás Dietrich, Tomás Joffre, Aldo Torterol, Adriana Perino, Martín Minella, Etel Sánchez, Patricio Ruscica, Juan Gencheff, Francis Acosta, Julio Nobile, Mario Cejas, Nicanor Castellano, Valentino Parola, Maximilino Scerbo, Muriel Rajmil, Horacio Scotta, Ignacio Delgado y Victoria Pozzo, entre otros.

El proyecto

Algunos de los aspectos que impulsa el proyecto, además de la creación del Ministerio de Deportes, es la estimulación temprana de la actividad física en todos los establecimientos educativos de la provincia, y en la integración e inclusión, para que se reconozca dentro de cada práctica deportiva a cada persona según sus características subjetivas, su percepción, según la diversidad de géneros e intereses. Una educación física desde la perspectiva del género y disidencias sexuales.

Propone una jornada mínima de una hora de actividad física diaria en las escuelas en todos sus niveles educativos y la creación de una Comisión de Atletas que mantenga reuniones periódicas con el Ministro o Ministra de Deporte, para que su voz sea tenida en cuenta en la planificación y ejecución de políticas deportivas. “Lo que se busca es capitalizar la experiencia de los atletas para mejorar la política deportiva provincial”, afirmó Busatto.

También impulsa un convenio con el canal público (5RTV) para incluir en su programación quince horas deportivas semanales, que involucren a los diferentes deportes que se practiquen en la provincia de Santa Fe, ya sea se trate de competencias deportivas o de jornadas formativas escolares.