El sueño de Nadia Podoroska chocó contra la polaca Iga Swiatek

Nadia Podoroska llegó a París antes que nadie y se convirtió en la primera tenista proveniente de la qualy en llegar a semifinales de un Grand Slam en la Era Abierta. Su sueño de ser finalista en Roland Garros, algo que ni Gabriela Sabatini logró en su laureada carrera, chocó contra el muro de Iga Swiatek, la primera polaca en ser finalista en el polvo de ladrillo francés.

En una hora y 10 minutos, la tenista de 19 años, actual 54° del mundo pero que dará un salto en el ranking al finalizar el torneo, se impuso por 6-2 y 6-1, por lo que sigue sin perder un set en Roland Garros.

En el court Philippe-Chatrier, Podoroska no pudo ampliar a 14 sus victorias consecutivas -contando las 8 en París y las 5 Saint Malo, torneo que ganó en la previa- porque Swiatek así lo quiso. Las estadísticas lo dejan claro: la rosarina no cometió dobles faltas y acumuló 20 errores no forzados, los mismos que su rival. Pero, a diferencia de la polaca, solo conectó 6 winners contra 23.

El partido comenzó con la polaca al servicio y Podoroska le dio pelea, pese a que el juego decantó a favor de su rival. La argentina forzó puntos largos y hasta evitó la primera posibilidad de Swiatek de cerrar el game, que finalmente se llevó después de 4 minutos de una batalla que recién comenzaba.

En cambio, cuando comenzó con su primer juego de servicio, la argentina no pudo tomar la iniciativa y quedó 0-40. Salvó el primer break point con un buen saque pero en el siguiente Swiatek forzó el error no forzado que se tradujo en el primer quiebre del partido. A base de una gran derecha que movió a Podoroska por la cancha, la polaca confirmó para un incipiente y contundente 3-0.

La reacción de la rosarina no tardó en llegar. Se alejó de esa derecha peligrosa de su rival y comenzó a buscar su revés, lo que le dio más oportunidades de entrar en el juego. Así, sumó su primer game y forzó su primer break point. Pero en esa intención de ser protagonista no tuvo precisión, generó dos errores no forzados y dejó ir la oportunidad de recuperar el quiebre perdido en el arranque.

Sin mayores problemas, sostuvo su game de saque pero fue su último punto. Swiatek cerró en cero su juego de servicio y luego generó sus primeros set points, que Podoroska levantó. Sin embargo, el tercero fue el vencido. Una pelota en la red de la rosarina provocó el desenlace: 6-2 para la polaca en 38 minutos.

La argentina no pudo contrarrestar la alta efectividad de su rival, que superó el 70% de los puntos logrados con el servicio (70% con el primero y 73% con el segundo contra el 53% y el 44% de Podoroska), ni jugar puntos largos que compliquen a su Swiatek, que se mostró segura cada vez que golpeó con su mano hábil y desgastó a la rosarina moviéndola por la cancha.

Las dudas o los nervios no aparecieron en el arranque del segundo set, que se dio como una copia fiel del primero: quiebre rápido y 3-0 arriba. Pero la polaca no se conformó y fue por más. Forzó un doble break point y jugó a la perfección para impedir que Podoroska sumara nuevamente con su saque.

Pese a la contundencia de la polaca, Podoroska nunca perdió la ilusión y luchó hasta el final. Como en el quinto game, cuando resistió que su rival levantara tres break points y forzó uno más, que fue el definitivo y su primer quiebre del partido. Esa vez, una pelota larga de Swiatek le permitió a la argentina sumar su primer punto (1-4) y soñar con permanecer un rato más en el estadio principal de Roland Garros.

Pero la polaca la despertó enseguida: recuperó el quiebre y sacó sin fisuras para ganar el partido. En una hora y 10 minutos, la joven de 19 años se convirtió en finalista de Roland Garros por primera vez en su carrera, una que promete tanto como la de Nadia Podoroska, quien pese a perder ganó en reconocimiento, tenis, dinero y experiencia para salir a cumplir más sueños.

