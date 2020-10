Elecciones en EEUU: anunciaron que el segundo debate presidencial será virtual y Trump dijo que no participará

El segundo debate entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden se realizará de manera virtual, confirmó esta mañana la Comisión de Debates Presidenciales de Estados Unidos (CPD, por sus siglas en inglés), en momentos en que el mandatario está contagiado de coronavirus. Poco después, el jefe de Estado dijo que si la modalidad es virtual, él no participará.

En un comunicado, la CPD explicó que los candidatos a presidente participarán del debate de manera remota, cada uno desde un lugar distinto. El organismo explicó que tomó la decisión "en orden de proteger la salud y seguridad de todos los involucrados en el segundo debate presidencial, programado para el 15 de octubre".

Minutos después de que se conociera la decisión de la CPD, Trump brindó una entrevista telefónica a la cadena Fox News, en la que se mostró enojado: "No voy a perder el tiempo en un debate virtual. Te cortan cuando quieren. No voy a hacer un debate virtual"

Hace menos de una semana se dio a conocer que Trump y varios funcionarios cercanos a él dieron positivo y desencadenó una ola de polémicas. Desde el hospital militar en el fue internado, el presidente, fiel a su estilo, tuiteó en reiteradas ocasiones y generó disgustos por seguir minimizando el virus.

Luego de haber salido del hospital, el exvicepresidente Biden fue uno de los que reaccionó a sus tuits: "Me mostraron un tuit que publicó, donde dijo: 'No dejen que el Covid controle sus vidas. Que les diga eso a las 205 mil familias que perdieron a alguien". Y, luego, añadió: "Espero que nadie piense que esto no es un problema porque es un problema serio".

