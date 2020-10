Defensa y Justicia fue goleado por Delfín y se jugará la clasificación en la última fecha

Defensa y Justicia fue goleado 3 a 0 por Delfín de Ecuador en un partido válido por la quinta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores. El Halcón estaba ilusionado con la posibilidad de avanzar este jueves a octavos de final, pero no pudo conseguir los tres puntos que necesitaba para asegurarse un boleto a la próxima instancia. A pesar de todo, el equipo de Hernán Crespo se ubica en el segundo lugar de la zona y en la próxima fecha (el 20 de octubre ante Santos, en Brasil) irá en busca de la clasificación.

El encuentro se disputó en el estadio Jocay, en Manta, y fue controlado por el árbitro peruano Diego Haro. Defensa y Justicia tenía la chance de clasificarse este jueves si conseguía un triunfo, ya que Olimpia no había sumado puntos. No obstante, los de Florencio Varela siguen segundos en el Grupo con 6 puntos, mientras que Olimpia tiene 5 unidades y el líder es el Santos, con 13. Delfín acumula cuatro unidades, producto de un triunfo, un empate y tres derrotas.

Fue una noche complicada para Defensa, que la pasó mal en Ecuador. Janner Corozo, a los 12 minutos, marcó el 1-0. José Adolfo Valencia, a los 72, anotó el segundo del local. Y la goleada la terminó Carlos Garcés Acosta, a los 75, para el 3-0 final. En el equipo argentino se fue expulsado Néstor Breitenbruch en el minuto 91.

“Se nos complicó. No tuvimos profundidad, no supimos cómo entrar. Merecíamos no llevarnos los tres puntos, y así fue. Ellos se cerraron bien. Esperemos por el próximo partido, que será definitorio”, aseguró Ciro Rius, jugador de la visita.

El técnico del elenco de Florencio Varela no pudo contar con Washington Camacho, quien dio positivo en coronavirus, y tuvo las bajas de Adonis Frias y Eugenio Isnaldo, que se lesionaron ante Olimpia de Paraguay.

Fuente: Toda Pasión