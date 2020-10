Piden solucionar deficiencias en atención en registros civiles y de la propiedad

El bloque de diputadas y diputados Socialistas reclamaron al Ejecutivo provincial que arbitren de manera urgente las medidas necesarias para asegurar la adecuada atención del tanto en el Registro Civil y como en el Registro General de la Propiedad a los requerimientos de la ciudadanía, que por el déficit de atención de ambos organismos está generando numerosos inconvenientes a quienes necesitan realizar algún trámite.

“Si bien la crisis económica, sanitaria y social ha impactado sobre el normal funcionamiento de las administraciones, también es cierto que son precisamente las instituciones del Estado las que en momentos de emergencia deben asegurar que las demandas de ciudadanos y ciudadanos sean adecuadamente atendidas”, expresó la diputada Clara García autora del proyecto, y puso especial énfasis en “la protección de las personas más vulnerables, que son las más expuestas a situaciones de menoscabo y pérdida de derechos”.

“Al no existir un sistema de turnos o funcionar de manera deficiente, vemos como en estos organismos se forman colas y aglomeraciones en los ingresos a estas dependencias y en los alrededores, sin que cumplan los protocolos básicos recomendados y exigidos a los privados por el mismo Estado. De la misma manera, vemos la falta de adecuación de los edificios y de medidas para la protección del personal de esas oficinas”, apuntó.

“Las deficiencias de gestión –afirmó García-, no pueden atribuirse a la falta de recursos en el presupuesto, que fueron asegurados a través de las leyes de financiamiento que la Legislatura sancionó hace meses, y tampoco pueden justificarse exclusivamente a la crisis originada por la pandemia del Covid-19”.

Registro Civil

Ante diversas inquietudes formuladas por agrupaciones y entidades que nuclean a profesionales del derecho y otras disciplinas, y los reclamos efectuados por ciudadanos y ciudadanas de distintos puntos de la provincia, con relación al actual funcionamiento de dependencias administrativas del gobierno provincial, la legisladora solicitó solucionar las deficiencias en el sistema de turnos de la dependencia y habilitar la totalidad de los trámites que se gestionan en la misma.

En tal sentido, apuntó que la página web de asignación de turnos del Registro Civil actualmente no permite acceder al calendario de turnos, lo que imposibilita materialmente el acceso a los servicios del organismo por esa vía.

García planteó la necesidad de ofrecer un servicio digital para la realización de trámites que puedan ser evacuados por estos medios al tiempo que pidió ampliar la cantidad de partidas expedidas por turno asignado y habilitar las dependencias cerradas en todo el territorio provincial. Actualmente solo se prestan atención las oficinas de inscripción de nacimientos, defunciones y documentación urgente.

Con respecto a las oficinas del Registro, García solicitó que se arbitren las medidas para la apertura, en particular las de los efectores de salud, fundamentales para la inscripción de los recién nacidos. Al tener las dependencias cerradas, la única alternativa es la de acudir a un notario, abonando el costo del trámite de manera particular, y excluyendo a quienes no cuentan con los recursos suficientes del acceso al derecho a la identidad. Inclusive la dependencia del organismo que funciona en las sedes los Tribunales Provinciales se encuentra cerrada, lo que afecta directamente el funcionamiento de la Justicia.

“Tampoco se pueden inscribir las uniones convivenciales –ejemplificó la diputada-, lo que afecta directamente a la extensión de cobertura brindada por las obras sociales. Y eso está sucediendo en un contexto de pandemia”.

Registro General de la Propiedad

En este caso, la legisladora solicitó al Poder Ejecutivo que informe las razones de la demora excesiva en la expedición de trámites de inscripción registral, que algunos casos superan los 6 meses, y el detalle de oficinas que se encuentran operativas actualmente, así como los trámites habilitados y la planificación para que se reincorpore la totalidad de las gestiones habituales.

“Al igual que con el Registro Civil, tampoco en este caso se cuenta con un sistema de turnos web para el ingreso de la documentación, lo que genera filas sobre la vía pública y aglomeraciones de personas en las puertas de ingreso a las distintas sedes”, indicó.

García también requirió explicaciones acerca del retraso excesivo en la expedición de trámites de certificación de fotocopias de extractos de dominio, que en algunos casos superan los 20 días. Apuntó, asimismo, al retraso en la carga de documentación en las Mesas de Entrada, situación que genera conflictos de prioridad entre los trámites registrales y afecta severamente la seguridad jurídica.

Por último, pidió información sobre la cantidad de documentos y/o actos jurídicos ingresados que se encuentran pendientes de expedición, con indicación de la fecha de ingreso más antigua, por cada sede del Registro.