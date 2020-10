Según la autopsia, Facundo murió por "ahogamiento" y los huesos no presentaban "lesiones vitales"

La autopsia realizada sobre los restos de Facundo Astudillo Castro concluyó que el joven de 22 años muró por "asfixia por sumersión (ahogamiento)", que los restos óseos "no presentaban lesiones vitales de origen traumático" y que "no se observaron signos de participación de terceras personas sobre los restos estudiados", informaron fuentes judiciales..



"Se trató de una muerte violenta, por no ser natural. El avanzado estado de esqueletización del cadáver limitó las posibilidades de conocer el modo de la muerte, no pudiendo la ciencia forense determinar con rigor científico si se trató de uno u otro modo de muerte violenta: suicida, homicida o accidental", detalla el informe, según un comunicado de prensa emitido por el juzgado federal 2 de Bahia Blanca, a cargo de la causa.

Fuente: Télam