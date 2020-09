La rosarina Podoroska avanzó a tercera ronda en Roland Garros

La tenista argentina Nadia Podoroska ratificó que atraviesa el mejor momento de su carrera y avanzó hoy a la tercera ronda de Roland Garros, merced a una muy buena victoria sobre la kazaja Yulia Putintseva por 6-3, 1-6 y 6-2.



Podoroska, nacida en Rosario y ubicada en el puesto 131 del ranking mundial de la WTA, empleó dos horas y cuatro minutos para vencer en la cancha número 11 del complejo ubicado en el barrio parisino de Bois de Boulogne a la kazaja Putintseva (27), en la que fue la mejor victoria de su carrera, por la categoría de su rival y por tratarse de un Grand Slam.



La rosarina de 23 años ingresó al cuadro principal tras ganar sus tres partidos de la clasificación sin haber cedido ningún set y debutó el domingo último con una victoria sobre la belga Greet Minnen (111) por un cómodo 6-2 y 6-1.



Su próxima rival será la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova (161), quien sorprendió a la bielorrusa Victoria Azarenka (14), reciente finalista del US Open, y le ganó por 6-2 y 6-2 en poco más de una hora y media.



La actuación de Podoroska ubica a una argentina en la tercera ronda del Grand Slam francés después de seis años, desde que lo consiguiera en 2014 la santafesina de Sunchales Paula Ormaechea.



La rosarina jugó un primer set impecable, ya que remontó un 2-0 en contra y dominó con un tenis muy variado que generó errores en la kazaja, así se llevó el parcial por 6-3.



El nivel de Podoroska decayó en el segundo, porque no pudo aprovechar los break points que dispuso y también porque cometió muchos errores no forzados, así perdió por un amplio 6-1 y el partido quedó igualado.



En el tercer y definitivo parcial, la rosarina ajustó la devolución y quebró de entrada dos veces a Putintseva para adelantarse 2-1 y 4-1, lo que le aportó tranquilidad para dominar con su derecha hasta el final, que concretó por 6-2 con el segundo match point que dispuso.



Con la victoria, Podoroska se instaló en la tercera ronda y su ranking mejorará al menos hasta el puesto 102, una buena recompensa a su mejor temporada como profesional.

Fuente: Télam