El Frente Amplio retuvo la intendencia de Montevideo

El Frente Amplio (FA) retuvo el Gobierno de Montevideo, que ejerce ininterrumpidamente desde 1990, y la próxima intendenta será Carolina Cosse, la candidata de esa coalición más votada en las elecciones regionales de este domingo en Uruguay, según una proyección privada.



El FA reunió el 51% de los votos y dentro de la coalición la candidata más votada fue Cosse, seguida por Álvaro Villar y el exintendente y excandidato presidencial Daniel Martínez, de acuerdo con la primera proyección del escrutinio elaborada por la firma Cifra, según los diarios montevideanos El Observador y La República. En tanto, la Coalición Multicolor, que postulaba a Laura Raffo para el gobierno de la capital, obtuvo el 40% de los sufragios, de acuerdo con ese trabajo.

“Acabo de ver la noticia, no voy a hacer declaraciones, me reuniré con mis compañeros del FA y participaré de la conferencia que haremos todos juntos; la única palabra que quiero decir es un gracias enorme”, afirmó Cosse al conocer la proyección del escrutinio. “Fue una campaña compleja, creo que hubo intervención de jerarcas del gobierno y generación de fake news, pero los uruguayos esas cosas las procesamos y vamos entendiendo; nuestro pueblo es inteligente y esa es una etapa superada”, había dicho más temprano.

En tanto, Raffo relató que había llamado a Cosse para felicitarla y desearle “una muy buena gestión”, y agradeció a los montevideanos por haber sido “la candidata más votada” individualmente. En tanto, Enrique Antía obtuvo la reelección como intendente de Maldonado, al ser el candidato más votado del Partido Nacional (blanco, gobernante en Uruguay), que reunía 59% de los sufragios según la proyección de la firma Ideas.



Los uruguayos fueron este domingo a las urnas para escoger intendentes departamentales, el cargo más alto después del de presidente y equivalentes a gobernadores, con una participación de entre 80% y 85% del padrón a pesar de la pandemia de coronavirus, según distintas fuentes de la Corte Electoral.



La asistencia “superó el 80%” del electorado, según el ministro de la Corte Electoral Arturo Silvera, o fue “del 85%”, según su colega José Garchitorena.



La jornada transcurrió en general con normalidad, caracterizada por el uso de tapabocas y los esfuerzos por mantener el distanciamiento social, pero se vio empañada por un incidente armado en Canelones. Allí, un militante del FA identificado como Gabriel Almada, quien se encontraba junto a una mesa de campaña frente a una escuela, fue baleado en una pierna por desconocidos que iban en una moto sin patente, según el semanario El Popular.



“Parece que hubo un disparo con arma de fuego a un grupo de personas y lastimaron a un compañero; es una mala cosa, estamos al tanto de la situación, se encuentra bien, en principio, pero estamos siguiendo la situación”, dijo esta noche el presidente del FA, Javier Miranda, en conferencia de prensa.



Ayer se eligieron 19 intendentes departamentales, integrantes de las juntas departamentales (legisladores regionales) y en algunas circunscripciones también un Concejo Municipal de cinco miembros. Los comicios parecían no encerrar ningún peligro para las fuerzas de la coalición de gobierno que encabeza el presidente Luis Lacalle Pou, que puso poco en riesgo y puede ganar en algunos distritos hasta el momento en manos del FA.



Las elecciones, que debían haberse celebrado en mayo pero se pospusieron por la pandemia de coronavirus, se realizaron de acuerdo con un estricto protocolo para evitar contagios que dañaran una gestión de la emergencia sanitaria que tiene a Uruguay como uno de los países menos afectados.

Para quien no llevara barbijo se dispusieron desechables a fin de sugerirles su uso, pero no se limitó el derecho al voto por no usar tapabocas. No obstante, según la ley electoral, el ciudadano que sin causa justificada no cumpliera con la obligación de votar será pasible de multas.



Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública informó un protocolo a cumplir en los comicios, en el que, entre otras cosas, se estableció que “toda persona (nacional o extranjera) que ingrese al país, deberá cumplir con las medidas sanitarias acordes a esta normativa”.



Uruguay sumaba 2.008 casos confirmados (10 en las últimas 24 horas), de los cuales solo 233 estaban activos, 47 derivaron en la muerte y 1.728 personas ya se curaron, informó esta noche el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

