Fernández dijo que no quiere el cepo, que lo heredó y garantizó que no habrá corralito

El presidente Alberto Fernández aseguró este viernes que "no hay nada" sobre la implementación de un corralito financiero para evitar la salida de dólares del sistema y consideró que "éste no es momento para especular".

"No creo en el corralito ni en el cepo", indicó el jefe de Estado, frente a la incertidumbre generada en los últimos días por la imposibilidad de comprar dólares a través de las entidades financieras y la fuerte suba de la divisa tras las medidas aplicadas por el Banco Central.

"A mí no me gusta el cepo, pero hay que entender que es algo que yo no puse, lo heredamos", explicó el mandatario en declaraciones a radio 10, aunque no dio pistas sobre la posibilidad de levantarlo.

Consultado sobre la posibilidad de aplicar un corralito bancario que impida el retiro de depósitos en dólares, Fernández fue tajante: "No hay nada de eso".

El caso Ameri

El presidente Alberto Fernández aseguró este viernes que la polémica que generó el ahora ex diputado del Frente de Todos Juan Ameri fue "grave" y le causó "indignación".

"Pasó algo grave y la política no debe pasarlo por alto", consideró el mandatario nacional, al avalar la suspensión del legislador que aprobó la Cámara baja, horas antes de que el salteño presentara la renuncia y le fuera aceptada.

Fernández sostuvo: "Un diputado es un representante del pueblo. Lo que no puede pasar, es que no pase nada, porque sino en la política todo nos iguala".

Jueces

En otro orden, el Presidente reiteró que los jueces Leopoldo Bruglia, Germán Castelli y Pablo Bertuzzi fueron designados sin el aval del Senado y deben ser desplazados.

"Para nombrar a un juez uno tiene que dar un concurso y antes de que el Poder Ejecutivo resuelva lo que tiene que hacer es pedirle al Senado que esté de acuerdo. Estos 3 jueces nunca fueron al Senado", resaltó Fernández.

Y agregó: "Si fuera un canalla, me haría el distraído y todas las vacantes las llenaría con aquellos simpáticos para mí, pero no es lo que hay que hacer, hay que poner jueces probos y capaces".

CFK

Alberto Fernández defendió por otra parte a Cristina Kirchner y dijo que "no hace nada de lo que dicen que hace", a la vez que resaltó que con la vicepresidenta "puede haber matices sobre medidas económicas, pero no hay discusión sobre cuáles son los objetivos".

"¿Cómo no voy a hablar con Cristina? Eso del doble comando existió siempre, no es de ahora. Pasó con Néstor y con Cristina. Hay que reconocerles un don para la novela", resaltó el Presidente en declaraciones a Radio 10.

Ley Micaela

En otro orden, Alberto Fernández expresó su "preocupación" porque el Poder Judicial no implementó todavía la Ley Micaela sobre capacitación obligatoria en materia de género para el Estado y cuestionó a la Corte Suprema, en el marco de la presentación del Programa Acompañar para víctimas de violencia de género.

"Veo con preocupación que dos de los tres poderes (del Estado) han avanzado en implementar esa ley", subrayó Fernández en referencia a la demora por parte de la Justicia, durante el acto que encabezó en la Residencia de Olivos.

El jefe de Estado aseguró que le pidió "al presidente de la Corte (Carlos Rosenkrantz) que se ocupe de tratar el tema y lamentablemente" recibió "silencio", al tiempo que sostuvo que "es importante" que el Poder Judicial "entienda el problema, porque ellos van a juzgar a los victimarios".

Fuente: NA - Radio 10