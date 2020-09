Estrenos de Netflix: Las novedades de octubre

El periodo de aislamiento en Argentina se sigue prolongando de manera indefinida. Pero las opciones de entretenimiento para permanecer en casa se continúan actualizando, y la plataforma Netflix tiene atractivas propuestas para el mes de octubre.

En el rubro series, hay varias producciones imperdibles:

Emily en París

Emily, una ambiciosa ejecutiva de marketing de Chicago, consigue el trabajo de sus sueños en París, donde deberá balancear una nueva vida de desafíos, amistad y romance.

Disponible a partir del 2 de octubre

Alguien tiene que morir

En la España conservadora de los años cincuenta, la supuesta relación entre un bailarín clásico mexicano y otro joven desata una tormenta con consecuencias desgarradoras.

Disponible a partir del 16 de octubre

Gambito de reina

Kentucky, años cincuenta: una huérfana con un don para el ajedrez lucha contra las adicciones mientras intenta convertirse en la mejor jugadora del mundo.

Disponible a partir del 23 de octubre

Distanciamiento social

Serie de antología tragicómica filmada en confinamiento que expone formas divertidas —y no tanto— que la gente ha encontrado para mantenerse conectada a la distancia.

Disponible a partir del 15 de octubre

Somebody Feed Phil: Temporada 4

Phil Rosenthal, el creador de Everybody Loves Raymond, viaja por el mundo para empaparse de la gastronomía y cultura de lugares como San Francisco, Singapur, Hawái y más.

Disponible a partir del 30 de octubre

La maldición de Bly Manor

Nueva entrega de la serie de antología del creador de La maldición de Hill House. Una espeluznante historia de terror y romance gótico basada en la obra de Henry James.

Disponible a partir del 9 de octubre

The Alienist: El ángel de la oscuridad

Un año más tarde, Sara dirige su propia agencia de detectives, que ahora tiene la misión de encontrar a la hija secuestrada del cónsul general español.

Disponible a partir del 22 de octubre

Grand Army

Cinco alumnos de una escuela pública de Brooklyn lidian con el caos del mundo que los rodea mientras luchan por sobrevivir, prosperar, abrirse paso y forjar su futuro.

Disponible a partir del 16 de octubre

Buenos días, Verônica

Mientras rastrea a un agresor sexual, una policía desaprovechada descubre a una pareja que guarda un secreto espantoso... y la trama de conspiraciones que lo envuelve.

Disponible a partir del 1 de octubre

Hacia el lago

Luego de que un virus mortal ataca Moscú, un grupo de sobrevivientes huye al desierto, amenazado por enfermedades, terribles saqueos... y sus propios rencores.

Disponible a partir del 7 de octubre

La universidad para sordos

En esta docuserie, un grupo muy unido de estudiantes sordos comparte sus historias y explora los vaivenes de la vida en Gallaudet University.

Disponible a partir del 9 de octubre

Star Trek: Discovery: Temporada 3

En esta temporada, la Discovery viaja adonde nadie ha ido jamás: 930 años en el futuro. Al mismo tiempo, la Federación sufre algunas modificaciones.

Disponible a partir del 16 de octubre

Song Exploder

Serie inspirada en un exitoso pódcast que abre las puertas al proceso creativo y las musas inspiradoras de los artistas que dan vida a nuestras canciones favoritas.

Disponible a partir del 2 de octubre

Suburra: Sangre sobre Roma: Temporada 3

Se acerca la hora de la decisión final en la batalla por la adquisición de tierras en la costa italiana, y los criminales están listos para apostarlo todo una última vez.

Disponible a partir del 30 de octubre

Oktoberfest: Cerveza y sangre

Múnich, 1900: el ambicioso cervecero Curt Prank emplea tácticas brutales para construir un bar que domine el lucrativo festival Oktoberfest de la ciudad.

Disponible a partir del 1 de octubre

Tú, yo y ella: Temporada 5

Izzy regresa a Portland, donde descubre que la vida continuó normalmente sin ella.

Disponible a partir del 22 de octubre

Remodelaciones de ensueño

Shea y Syd McGee de Studio McGee ayudan a sus clientes a crear espacios de ensueño que reflejen sus estilos personales, al mismo tiempo que construyen su propia casa.

Disponible a partir del 16 de octubre

No necesitan presentación con David Letterman: Temporada 3

La leyenda de TV David Letterman une fuerzas con Dave Chappelle, Robert Downey Jr. y otros en una nueva temporada de profundas entrevistas y reveladoras excursiones.

Disponible a partir del 21 de octubre

La Revolución

En esta reversión de la Revolución francesa, el futuro inventor de la guillotina descubre una enfermedad que transforma a la aristocracia en asesinos de la plebe.

Disponible a partir del 16 de octubre

En movimiento

Descubre a través de esta docuserie a los talentosos bailarines y coreógrafos que dan forma al arte del movimiento.

Disponible a partir del 23 de octubre

Riverdale: Temporada 4

Las aventuras audaces se mezclan con una oscuridad escalofriante; Riverdale conoce un nuevo nivel de dolor y el equipo se prepara para otra prueba: el último año escolar.

Disponible a partir del 9 de octubre

How to Get Away With Murder: Temporada 6

Culpa, decepción, desapariciones y muertes no resueltas atormentan a Annalise y a todos los que la rodean. Y todavía le queda mucho por delante.

Disponible a partir del 1 de octubre

Flash: Temporada 6

Mientras Iris y Barry luchan por superar una dolorosa pérdida, todo el equipo Flash debe prepararse para una posible crisis en las tierras infinitas.

Disponible a partir del 20 de octubre

Arrow: Temporada 8

En la temporada final, pasado y futuro entran en conflicto, mientras Oliver intenta salvar el multiverso con plena consciencia del sacrificio que debe enfrentar.

Disponible a partir del 27 de octubre

El secreto bien guardado: Temporada 1

En la Argentina de 1940, una adolescente judía de vacaciones con su familia se enamora de un joven abogado nazi que se hospeda en el mismo hotel.

Disponible a partir del 1 de octubre

En el apartado de las películas, estrenan varias para no perderse:

El juicio de los 7 de Chicago

Una protesta pacífica en la Convención Nacional Demócrata de 1968 se convierte en un violento incidente que desemboca en uno de los juicios más infames de la historia.

Disponible a partir del 16 de octubre

Rebeca

Tras un ardiente romance, una joven se casa con un viudo adinerado. Pero, al instalarse en su mansión, comienza a convivir también con la sombra de Rebecca, la ex.

Disponibe a partir del 21 de octbre

Más allá de la Luna

En este musical animado que dirige el legendario Glen Keane, una niña construye un cohete y despega para conocer a una mítica diosa de la Luna.

Disponible a partir del 23 de octubre

Amor de calendario

Sloane y Jackson no quieren compromisos, hasta que hacen un trato para pasar los días festivos con sus familias como pareja. ¿Y si algo cambiara entre estos fiestamigos?

Disponible a partir del 28 de octubre

El Halloween de Hubie

Puede que Hubie no sea el más popular de Salem, Massachusetts, pero eso no impedirá que este hombre tan bueno como temeroso proteja su ciudad en Halloween.

Disponible a partir del 7 de octubre

Su casa

Una pareja de refugiados que huyó de la guerra de Sudán del Sur lucha por adaptarse a su nueva vida en una localidad de Londres que esconde una maldad impronunciable.

Disponible a partir del 30 de octubre

Menéndez: El día del Señor

Un sacerdote retirado que convive con los fantasmas del pasado regresa a las tinieblas luego de que un amigo le suplica que lo ayude a salvar a su hija poseída.

Disponible a partir del 30 de octubre

Rapera a los 40

Desesperada por alcanzar el éxito antes de que lleguen los cuarenta, la dramaturga Radha se reinventa como rapera y se embarca en la búsqueda de su propia voz.

Disponible a partir del 9 de octubre

Guía de una niñera para cazar monstruos

Luego de aceptar ser niñera en Halloween, a Kelly Ferguson la recluta una sociedad secreta que protege de los monstruos a niños con poderes especiales.

Disponible a partir del 15 de octubre

Ahí te encargo

Los deseos de un creativo publicitario de ser papá no son nada compatibles con el éxito laboral de su esposa ejecutiva... Qué mejor solución que traer a un tercero a casa.

Disponible a partir del 2 de octubre

Nadie duerme en el bosque esta noche

Un campamento de rehabilitación en medio del bosque recibe a un grupo de adolescentes adictos a la tecnología. Pero una fuerza siniestra planea la desconexión eterna.

Disponible a partir del 28 de octubre

Bronx

Los policías que investigan a la mafia de Marsella descubren que la corrupción se ha infiltrado en sus filas y que corren el riesgo de perder sus empleos... o algo peor.

Disponible a partir del 30 de octubre

El vínculo

Durante una visita al pueblo de la madre de su novio en el sur de Italia, una mujer deberá enfrentarse a una misteriosa maldición que intenta apoderarse de su hija.

Disponible a partir del 2 de octubre

Rocky

Sylvester Stallone saltó a la fama con el papel de Rocky Balboa, un desconocido boxeador que tendrá la oportunidad de luchar contra el campeón del mundo Apollo Creed.

Disponible a partir del 23 de octubre

Rocky II

Con un entusiasta clímax, esta atractiva continuación presenta al boxeador Rocky Balboa retornando al ring para un reencuentro contra el campeón reinante, Apollo Creed.

Disponible a partir del 23 de octubre

Rocky III

Después de estar en la cúspide de su fama, Rocky lo pierde todo tras una pelea. Su antiguo rival, Apollo Creed, le ayudará a recuperar la forma física.

Disponible a partir del 23 de octubre

Rocky IV

Rocky Balboa se mete de lleno en la Guerra Fría al tener que enfrentarse a un duro boxeador soviético que acabó con su amigo y rival Apollo Creed.

Disponible a partir del 23 de octubre

Rocky V

Inspirado por el recuerdo de su entrenador, un Rocky aparentemente descuidado y en quiebra encuentra la gloria en el entrenamiento y se encarga de una promesa del boxeo.

Disponible a partir del 23 de octubre

Rocky Balboa

Rocky Balboa ya está retirado del ring, pero, tras la muerte de su esposa y la difícil relación que vive con su hijo, el boxeador busca un nuevo objetivo en su vida.

Disponible a partir del 23 de octubre

Creed: Corazón de campeón

Con el legendario boxeador Rocky Balboa como entrenador, el joven Adonis Creed —hijo del campeón mundial Apollo Creed— dejará todo en el ring para obtener el título.

Disponible a partir del 23 de octubre

Creed II: Defendiendo el legado

El campeón de peso pesado Adonis Creed se enfrenta a otra clase de lucha: hallar el equilibrio entre el deber familiar y el deseo de vencer al hijo del asesino de su padre.

Disponible a partir del 23 de octubre

Dunkerque

Mayo de 1940. Soldados y civiles luchan por aire, mar y tierra para evacuar al ejército británico y a sus aliados de Dunkerque. Ellos son la última esperanza de Europa.

Disponible a partir del 12 de octubre

Apocalipsis Now: Redux

Este drama remasterizado con 49 minutos extra sigue la arriesgada misión a Camboya de un capitán del ejército para asesinar a un coronel renegado.

Disponible a partir del 23 de octubre

Palermo Hollywood

Un par de delincuentes de poca monta y de mundos distintos se enredan en un plan de secuestro que se complica.

Disponible a partir del 8 de octubre

Blade Runner 2049

El contenido de una tumba atrae el interés de un poderoso magnate. El encargado de la misión es el oficial K, que va en búsqueda de una leyenda perdida.

Disponible a partir del 1 de octubre

Un lugar en silencio (2/10/2020)

Aislada del resto del mundo, una familia muy unida convive con el miedo de hacer cualquier ruido que atraiga a las aterradoras criaturas alienígenas que andan a la caza.

Disponible a partir del 2 de octubre

IT (Eso) (18/10/2020)

Cuando los niños del pueblo comienzan a desaparecer, un grupo de inadaptados debe enfrentar sus miedos y a un espeluznante payaso asesino que parece invencible.

Disponible a partir del 18 de octubre

No me las toquen

Al descubrir que sus hijas pactaron tener sexo en el baile de graduación, tres padres se embarcan en una misión ardiente y llena de cerveza para detenerlas.

Disponible a partir del 28 de octubre

Batman: El caballero de la noche

Mientras Batman, el comisionado Gordon y el fiscal de distrito desmantelan el bajo mundo criminal de Ciudad Gótica, un nuevo villano intenta deshacer su trabajo.

Disponible a partir del 1 de octubre

Bridget Jones: Al borde de la razón

Esta secuela de la exitosa película comienza cuando Bridget, al fin en pareja, descubre que la vida con su nuevo novio es muy diferente de lo que siempre imaginó.

Disponible a partir del 23 de octubre

El agente de C.I.P.O.L.

En esta divertida película de acción basada en la serie de los sesenta, la CIA y la KGB dejan de lado sus diferencias para combatir a una organización criminal mundial.

Disponible a partir del 1 de octubre

Cementerio de animales

La familia del Dr. Louis Creed se muda a la casa de campo de sus sueños y descubre un cementerio de mascotas maldito en la parte trasera de la propiedad.

Disponible a partir del 1 de octubre

Cementerio de animales 2

Chase y su hijo Jeff se mudan a un pueblo en el que el joven se hace amigo de un forastero llamado Drew. Juntos, descubren un extraño cementerio indio.

Disponible a partir del 1 de octubre

Bastardos sin gloria

En París, la dueña judía de un cine es obligada a dar un estreno nazi, donde un grupo de soldados estadounidenses llamados los Bastardos planean un ataque.

Disponible a partir del 23 de octubre

Carandiru

Un médico se conecta con los internos del superpoblado penal de São Paulo. Pero el clima se enrarece, y surgen hostilidades que resultan en una revuelta fatal.

Disponible a partir del 1 de octubre

Alice Júnior

Llena de vida y personalidad, una adolescente trans se muda a un pueblito y sacude las anticuadas convenciones de su escuela mientras se propone dar su primer beso.

Disponible a partir del 14 de octubre

¿Cómo matar a un esposo muerto?

Cuando su ex marido mujeriego muere y deja la fortuna y la custodia de sus hijas a su hermano, una mujer se propone arruinar su legado.

Disponible a partir del 14 de octubre

Cuestión de tiempo

Cuando Tim se entera de que los hombres de su familia pueden viajar en el tiempo decide ir al pasado a conquistar a la mujer de sus sueños.

Disponible a partir del 23 de octubre

