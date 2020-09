Licencias de Conducir: Piaggio pide que haya prioridad para los trámites “por primera vez” y “cambio de categoría”

Por Santotomealdia

El concejal Ángel Piaggio presentó un proyecto de Comunicación mediante el cual solicita al Ejecutivo Municipal que priorice el otorgamiento de las Licencias de Conducir a quienes requieran su tramitación “por primera vez” y para quienes soliciten un “cambio de categoría”.

En los fundamentos de la iniciativa, que será tratada en la sesión del próximo martes, el edil del PJ destaca que “recientemente se anunció la prórroga por 240 días del vencimiento de las Licencias de Conducir cuya expiración tuviera lugar entre el 15 de Febrero y el 31 de Octubre de 2020”.

“Esta disposición lleva tranquilidad a aquellos contribuyentes que se encuentren en esas condiciones, habida cuenta la posibilidad de continuar movilizándose diariamente, sin necesidad de recurrir al trámite de renovación pertinente, el cual en algún momento deberá realizarse conforme evolucione la Emergencia vigente”, agregó a continuación.

Seguidamente, Piaggio consideró: “Sin embargo, producto de esta última y las consecuentes disposiciones de Aislamiento y/o Distanciamiento Social, existen una serie de actividades económicas que se han visto afectadas notablemente y otras que para su subsistencia han recurrido a la modalidad de ventas a domicilio o a través de servicios de cadetería o delivery”.

En ese sentido, el ex intendente sostiene que “muchas personas, por la franja etaria a la que pertenecen, no se incluyen como grupos de riesgo frente a un eventual contagio de Covid-19. Sin embargo, si pretenden ser incluidas en el mercado laboral o requieren para el desarrollo de sus tareas movilizarse en un vehículo, se encuentran imposibilitadas de hacerlo, ya que no se está priorizando la obtención de la Licencia de Conducir ‘por primera vez’, o el acceso a un “cambio de categoría” de la misma”.

Ángel Piaggio, concejal del PJ. (Foto: Santotomealdia)