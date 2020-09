Florencia González: "Ludmila Bianco es un ejemplo para todos los jóvenes"

La concejal Florencia González visitó a Ludmila Bianco en su casa para reconocer el esfuerzo que realiza para continuar estudiando. La joven tiene 19 años y vive en barrio El Chaparral, actualmente está cursando la carrera de Licenciatura en Terapia Ocupacional en la UNL."La única manera de mejorar y salir adelante es estudiar. Por eso, le digo a todos los jóvenes que estudien, que es la mejor decisión para progresar", expresó Ludmila.

"Soy la primera persona de mi familia que sigue una carrera universitaria. Siempre supe que para superarme y poder progresar necesitaba estudiar", afirmó la joven. Ludmila cuenta que el primer año en la universidad fue muy enriquecedor y muy exigente: "era mucho material de estudio y se me complicaba con las fotocopias, pero los chicos del centro de estudiantes me prestaron algunos apuntes. Terminaba tarde el cursado, y el colectivo me dejaba en calle Sarmiento. Después tenía que entrar caminando al barrio, y siempre pedía ayuda porque me daba mucho miedo", contó.

Con respecto a la forma de cursado actual por la pandemia, Ludmila dijo que se le complica porque no tiene internet en su casa. "La verdad es que casi dejo la carrera porque no podía participar de las clases virtuales. Además, la situación económica en casa es muy mala y necesito trabajar. Pero mi mamá me apoya y me empuja para que no lo haga", señaló.



En este sentido, Florencia González se comprometió con la joven a trabajar en el Concejo iniciativas que busquen apoyar el esfuerzo que realiza."Es muy importante que acompañemos a quienes hacen este esfuerzo para estudiar y mejorar su calidad de vida. Por eso, inspirados en la historia de Ludmila, que es un ejemplo para todos, vamos a generar propuestas que acompañen a quienes quieren seguir estudiando", afirmó la edil.