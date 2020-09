River visita a Deportivo Binacional buscando acercarse a los octavos de final

River visitará a Deportivo Binacional, en Perú, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, esta noche desde las 21.30 en el Estadio Nacional de Lima, buscando dar un nuevo paso hacia la clasificación a los octavos de final.

El equipo de Marcelo Gallardo (que está segundo en la zona con 4 puntos, a dos de Liga de Quito) viene de empatar por 2-2 ante San Pablo, como visitante, en lo que fue su primer partido oficial luego de seis meses de inactividad por la pandemia del coroanvirus.

Por su parte, Binacional, último en el grupo con 3 unidades, perdió frente a Liga de Quito (por 1-0 como local) en el último encuentro. River volverá a enfrentarse al conjunto peruano luego de la goleada por 8-0 en el Monumental, el pasado 11 de marzo.

La probable formación de Binacional

El local, que está tercero en el torneo peruano a siete puntos del líder, Universitario, formaría con: Raúl Fernández; Jeickson Reyes, Camilo Mancilla, Eder Fernández; Dahwling Leudo, Yorkman Tello, Pablo Labrín, Andy Polar; Roque Guachile, Johan Arango y Sebastián Gularte.

La probable formación de River

De no mediar ningún inconveniente de último momento, Marcelo Gallardo repetiría los once que comenzaron el encuentro ante San Pablo. Fabrizio Angileri terminó con un esguince en el hombro el jueves pasado, pero no tendrá problemas en volver a jugar por el lateral izquierdo mientras River espera a Milton Casco, quien se termina de recuperar del positivo de coronavirus.

¿Los once? Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Angileri; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Nicolás de las Cruz; Julián Alvarez, Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

Fuente: TyC Sports