La coherencia del presupuesto que viene

Por Carlos Clemente*

Luego de un año que implicó una baja en la recaudación y una reorientación de los recursos para la salud, el nuevo ejercicio presentará desafíos para la programación presupuestaria.

Más allá del dinero que entró de la Nación y la Provincia para gastos Covid, los cuales deberán ser rendidos y estudiados por la provincia luego, ¿cuenta nuestro gobierno local con suficientes herramientas para el escenario de reactivación que vendrá una vez o no superada la pandemia?

La información presupuestaria que se pueda brindar dará, no solo los gastos que se devengaron, sino también los alcances y limitaciones que tuvieron en el armado y desarrollo las políticas planificadas. La importancia de realizar este ejercicio en forma responsable consiste en poder optimizar los recursos conforme a un plan estratégico y no como una formalidad sin sentido.

Resulta entonces de vital importancia planificar juiciosamente el presupuesto anual acorde a un plan estratégico y a la evaluación del ejercicio actual, volviéndose fundamental revisar los circuitos administrativos para que resulten más ágiles y eficientes.

Viene una etapa que requerirá esfuerzo y trabajo articulado para poner en marcha muchas políticas dentro de la ciudad, es oportuno reabrir este debate, sin arreglos y de manera responsable ante la ciudadanía, la cual mira atentamente a sus gobernantes”, expresa.

“En Santo Tomé, todos nos conocemos”, solía decir un viejo dirigente. Ejemplo pésimo el cual dio en el último tratamiento de presupuesto, dejando en claro y despidiendo su trayectoria.

La situación que atraviesa el país en economía y en salud, todos sabemos que no es la deseada por nadie, es una situación única, pero no podemos dejar que la grieta se siga agrandando y tirar de un lado a otro, donde en el medio está el vecino, el trabajador y la gente; el virus no distingue partidos políticos, si no vemos eso, no estamos viendo nada.

En Santa Fe debemos apoyar al Gobierno Provincial y colaborar con nuestros municipios.

Ojala la política en general, en un acto de madurez comience a ver el horizonte moral y obre en consecuencia, dejando todas esas líneas delgadas de lado.

* Secretario general de la Agrupación Justicialista “Santa Fe Mejor” y Presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional.