Rechazo a la medida contra la autonomía de UFRGS de Brasil

Como miembro de de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Universidad Nacional del Litoral (UNL) avala las manifestaciones institucionales en las que se expresa firme y enérgico rechazo a la determinación del presidente de la República Federativa de Brasil, Jair Bolsonaro, de intervenir la autonomía de las universidades del vecino país y, en particular, la de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Las manifestaciones están vinculadas al decreto presidencial mediante el que se designa nuevo Rector de la casa de estudios quien, sin perjuicio de las calidades personales que pueda ostentar, no obtuvo el mayor apoyo de la comunidad de UFRGS para conducir la Universidad. En los documentos se asegura que esta “circunstancia aparece como una afrenta a las manifestaciones libres y democráticas de la comunidad universitaria de dicha institución, una deslegitimación de la nueva conducción de la misma, y un claro atropello a la autonomía universitaria constitucionalmente reconocida”.

En esta línea, las instituciones expresan la "defensa de la autonomía universitaria en su máxima expresión, como el modelo de universidad pública que desde hace más de 100 años ha permitido generar educación de calidad con pertinencia e inclusión social. Esa autonomía excede la esfera académica e incluye la posibilidad de que sean los claustros universitarios los que elijan a quienes conducirán la Institución”.

De este modo, “el proceso de designación de las rectorías universitarias de las Universidades Federales brasileñas, contempla la amplia participación y la manifestación de quienes les compete definir su autoridad rectoral, cuestión que en la UFRGS fue especialmente considerada y participativa, y con expresiones mayoritarias claras y contundentes”. Finalmente, se “ratifica el derecho de las comunidades de cada universidad miembro para designar sus autoridades como pilar básico de la Autonomía Universitaria y manifiesta la ferviente oposición a cualquier proceder de los ámbitos gubernamentales que avasalle la voluntad popular de las comunidades universitarias”.

Fuente: Prensa UNL