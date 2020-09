Piaggio: “Esperamos que el municipio avance para lograr la ocupación temporal del ex Sanatorio Santo Tomé”

Por Santotomealdia

Luego de que el Concejo aprobara su proyecto de ordenanza para declarar de interés general y (de esa manera) lograr la ocupación temporal del inmueble del ex Sanatorio Santo Tomé, el concejal Ángel Piaggio consideró se suma importancia que el Ejecutivo Municipal avance con esas gestiones.

La iniciativa, que este martes fue acompañada por unanimidad en el cuerpo legislativo, es una herramienta que permite a la Intendenta formalizar el pedido ante el Gobierno de la Provincia y suscribir los convenios que resulten necesarios con el Ministerio de Salud.

“Lamentablemente hemos perdido demasiado tiempo”, consideró Piaggio, el recordar que su propuesta fue presentada en el mes de abril, cuando “éramos una burbuja y la Provincia estaba armando la estructura para dar respuesta a las demandas de esta pandemia”.

“Por eso, si bien lo ideal hubiese sido comenzar a implementarlo cuando nos estábamos preparando; hoy, con más de 300 casos, todavía estamos a tiempo, porque no sabemos cómo y cuándo va a terminar esto”, agregó a continuación.

En manos del Gobierno Municipal

El ex intendente explicó que la ordenanza brinda una marco al Ejecutivo, que ahora debe decidir si realiza las gestiones, o no, en el sentido de la propuesta. “Esperamos que el municipio avance para lograr la ocupación temporal del ex Sanatorio Santo Tomé”, afirmó.

“La ordenanza aprobada este martes por el pleno del cuerpo Esperamos es una herramienta de respaldo para el Ejecutivo, que debe ponerse a la cabeza de este pedido”, destacó.

A continuación, el edil del PJ aclaró: “Nuestro deseo es que no sea necesario utilizarlo, pero lo cierto es que no sabemos cuál puede ser la necesidad en un par de semanas o en un par de meses”.

“Nunca está de más tomar precauciones, así parezcan excesivas. Después, si no la usamos, bienvenido sea; pero si nos llega a hacer falta, va a ser tarde para ponerlo en marcha”, añadió, remarcando la importancia de ampliar la cantidad de camas en la ciudad.

Proyección de futuro

Más allá de la situación inédita que atraviesa el mundo por la pandemia de COVID-19, Piaggio destacó que su propuesta se enmarca en su “preocupación permanente por la salud pública, algo de lo que podemos dar muestra con solo recordar la creación del Plan de Salud de la ciudad o la creación de los Centros Asistenciales”.

“Del mismo modo, siempre nos hemos preocupado por la educación, por la inseguridad, que son los temas centrales para la gente”, recordó.

Finalmente, destacó: “Pensamos en la salud de la población en el marco la pandemia, pero también lo hacemos con visión de futuro y, en ese sentido, no tenemos dudas que nuestra ciudad, con sus 80 mil habitantes necesita aumentar su capacidad de respuesta, que hoy solo consiste en 11 camas dispuestas en el Hospital SAMCo y solo un efector privado”.