Florencia González: "La situación de nuestros comerciantes, profesionales y emprendedores no da para más"

La concejal Florencia González se refirió en la sesión de este martes a la difícil situación que atraviesan los comerciantes, profesionales y emprendedores de la ciudad. "Recalcamos el acompañamiento para el complicado momento que están pasando estos sectores, que en muchos casos vieron interrumpidas sus actividades con las nuevas disposiciones. Pero también, para aquellos sectores que al día de la fecha no se le pudo dar respuesta desde los gobiernos municipal, provincial y nacional. Por ejemplo, los jardines de las primeras infancias, peloteros, fútbol cinco", indicó.



La legisladora señaló que sin desconocer la necesidad de reforzar protocolos en este momento, "es crucial también atender a la economía local y acompañarla con herramientas y medidas". En la misma línea agregó: "Hay distintas propuestas que se pueden llevar adelante desde el ámbito local para gestionar en la pandemia, que ayudan a atenuar la cantidad de casos y colaboran a que se siga avanzando en una nueva normalidad, que incluya a todos los sectores productivos".



En este sentido, la concejal de la UCR resaltó la importancia de poder geolocalizar los casos positivos de coronavirus para pensar en medidas focalizadas. También subrayó que se deben priorizar las actividades económicas al aire libre, ordenar las actividades que se realizan en el espacio público que se dieron de forma caótica y masiva en las últimas semanas, y evitar las aglomeraciones en el transporte público.



"Estas acciones van a permitir que disminuya la cantidad de casos, para que el sistema sanitario no se sature. Pero además, van a permitir seguir avanzando hacia la inclusión definitiva de todos los sectores de la economía, en esta nueva normalidad. Se necesitan tomar medidas más inteligentes para enfrentar esta situación y no dejar que nadie se quede afuera", sostuvo la edil.