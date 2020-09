Con precauciones por el coronavirus, Italia reabrió las escuelas en casi todo el país

Con la obligación de mantener el distanciamiento de al menos un metro en el aula para evitar contagios de coronavirus, pero sin la necesidad de usar el barbijo en clase, Italia reabrió hoy las escuelas para más de 5 millones de alumnos de casi todo el país.



Un total de 5.6 millones de alumnos de 13 de las 21 regiones y provincias autónomas inician un ciclo lectivo en el que el premier Giuseppe Conte reconoció que "habrá dificultades, especialmente al inicio", aunque la ministra de Educación, Lucia Azzolina, planteó que la escuela "es hoy el lugar más seguro" del país.



Tras más de seis meses de cierre, y luego del tradicional receso estival, el reinicio del ciclo lectivo prevé el distanciamiento de un metro en las aulas, para lo que el Gobierno y las regiones distribuyeron más de 2 millones de bancos unipersonales, aunque no contempla el uso obligatorio de barbijo en clase.



Según las disposiciones del Ministerio de Educación, sí será obligatorio el uso de cubrebocas para los alumnos en los lugares cerrados comunes, al tiempo que estará permitido el uso dentro de las aulas para el que lo desee.



"Será un año complejo, lo sabemos, pero hemos trabajado tanto y construimos una estrategia de prevención que funcionará si cada uno hace su parte con responsabilidad", planteó hoy Azzolina en declaraciones televisivas sobre el reinicio de clases, que se da luego de que se registraran 35.610 muertes desde el inicio de la pandemia.



Las autoridades educativas ratificaron además que los alumnos deberán tomarse la temperatura en sus casas ya que las escuelas no prevén el monitoreo de fiebre, y los que tengan más de 37.5 grados deberán quedarse en su hogar. Solo en la región de Piemonte, en el Norte, el gobernador Alberto Cirio dispuso la obligatoriedad de medir la temperatura en las casas.



Para el transporte hacia y desde las escuelas, el Gobierno dispuso una capacidad máxima del 80% y el uso obligatorio de barbijos durante el trayecto. El Instituto Luigi Einaudi, a metros del Vaticano, fue uno de los 121 centros que inició el ciclo lectivo en la capital Roma.



Alessandra, alumna de 16 años, destacó en diálogo con Télam el sentido de "responsabilidad" que comparten los estudiantes para una etapa "en la que todos tendremos que acostumbrarnos", aunque afirmó que notó que "la mayoría no tiene preocupación por la situación sino consciencia de que nos toca también una parte del esfuerzo".



El decreto "Disposiciones para el inicio del ciclo lectivo" dispone además que, en caso de positivos en alumnos de menos de 14 años, los padres pueden tener licencia laboral mientras dure la cuarentena obligatoria si el contagio se dio en la escuela. El acto oficial de inauguración del ciclo lectivo será encabezado a media tarde por el presidente Sergio Mattarella, desde una escuela de la localidad norteña de Vo', en la región de Véneto, una de las zonas más golpeadas por la pandemia.



El resto de los 8.3 millones de alumnos que tiene el país, especialmente en las regiones del Sur, iniciarán las clases el jueves 24, luego de la doble jornada electoral prevista para el domingo 20 y el lunes 21 por el referéndum nacional para la ratificación de la ley de reducción de parlamentarios. La provincia autónoma de Bolzano, en el Norte, ya había iniciado las clases el pasado 7 de septiembre.



El ministro de Salud, Roberto Speranza, dijo en declaraciones televisivas que en caso de que se detecten positivos en las escuelas, no habrá un cierre automático de los establecimientos sino que se buscará aislar a los positivos y serán los entes locales quienes evalúen la continuidad de las clases.

