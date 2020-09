Clemente criticó la carta abierta publicada por el ex Presidente Macri

El secretario general de la Agrupación Justicialista “Santa Fe Mejor”, Carlos Clemente, criticó la carta abierta publicada por el ex Presidente Mauricio Macri en el diario La Nación. “Se mostró de manera ofensiva y gratuita en sus dichos. Solo deja ver la pobreza de sus palabras en el mismo”, afirmó.

“Macri es solo un político detectable. Un ex Presidente que usa palabras como Republiqueta, roza todas las bases éticas del mal gusto, no son las formas. Es un ex Presidente que se propuso reelegir y perdió en primera vuelta. ¿Tuvo alguna autocrítica?, no”, afirmó Clemente.

“Que diga que lo valoráramos por la pelea contra la pobreza, la misma que con su gobierno aumento; que no iba a haber ajuste en su gobierno, cuando hubo un ajuste brutal. ¿Alguna autocrítica?, no”, insistió el dirigente local.

En el mismo sentido, señaló: “Que íbamos a desarrollarnos económicamente y que había que medirlo, que era muy importante, que era lo más fácil de pelear contra la inflación. ¿Qué pasó? Nos sobre endeudó y hubo que ir a renegociar porque no se podía pagar en los términos que Macri y el mejor equipo de los últimos 50 años comprometieron al País; y esa deuda tendremos que pagarla nosotros y las nuevas generaciones. ¿Alguna autocrítica?, no.

Clemente no dejo pasar por alto lo que consideró “términos tan espantosos que usó de quienes ganaron legítimamente las elecciones de octubre y que, además, no solo no abrieron la propuesta, si no que si leemos esa carta no está la palabra pandemia, en un momento de mucha angustia, de mucho miedo, la pandemia más importante del siglo, que afecto la vida al mundo, un mundo que se rompió, con una enfermedad todavía con dificultades para poder prevenir y enfrentar”.

“Un ex presidente que perdió su reelección y que en estos momentos nos hable de esta forma, creo que poco favor le hace a la convivencia democrática, lamento profundamente porque creo de verdad en políticas de persuasión, de dialogo, pero política también es discutir, disentir y resolver las cosas de la manera civilizada”, agregó.

A continuación, señalo que “Macri es el campeón de la irresponsabilidad social” y aseguró que “en su partido son varios los que ya miran para otro costado”. En el mismo sentido, afirmó: “un ex presidente que no habla de la responsabilidad social, del uso de tapabocas, de distanciamiento, de protocolos, tal como hizo en las redes sociales; en la columna en La Nación Macri elogió las movilizaciones y los banderazos de protesta contra el Gobierno. Seguramente es porque no se tuvo que hisopar con síntomas y esperar las horas con la angustia de saberse detectable o no en Covid, mucho menos sentir el dolor de un familiar de una víctima de coronavirus”.

“Posiblemente ni sepa que su ex ministra de seguridad, Patricia Bullrich tiene covid, como muchísimos de diputados, asesores, funcionarios y concejales de su partido”, añadió.

Clemente recordó, además, que durante el gobierno de Macri desapareció la figura de Ministerio de Salud de la Nación, dejando en claro su visión e intereses. “¿Alguna autocrítica?, no”, repitió.

“En Santa Fe debemos apoyar al Gobierno Provincial y colaborar con los municipios y comunas. Ojala la política en general, en un acto de madurez comience a ver el horizonte moral y obre en consecuencia, dejando todas esas líneas delgadas de lado", añadió.

Para finalizar, Clemente manifestó: “La situación que atraviesa el país en economía y en salud, todos sabemos que no es la deseada por nadie, es una situación única, pero no podemos dejar que la grieta se siga agrandando y tirar de un lado a otro, donde en el medio está el vecino, el trabajador y la gente; el virus no distingue partidos políticos, si no vemos eso, no estamos viendo nada”.