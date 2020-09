Denuncian que Nación discrimina a Santa Fe con su plan de seguridad y exigen su inclusión urgente

Tras el anuncio por parte de Alberto Fernández del Plan de Fortalecimiento de la Seguridad que asigna 38.000 millones solo a la provincia de Buenos Aires y la gestión de Axel Kicillof, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Juan Martín denunció que Santa Fe ha sido nuevamente discriminada por el kirchnerismo y exigió medidas urgentes para atender este mal de características casi epidémicas en su provincia.



“Si tenemos en cuenta los datos publicados en el Informe de Estadísticas Criminales de la República Argentina de 2019, vemos que la Tasa de Homicidios de la Provincia de Santa Fe es de 9.7 cada 100.000 habitantes por año, mientras que la tasa de Provincia de Buenos Aires es de 5.29 y la nacional de 5.1. Y la de Córdoba, una provincia de similares características que Santa Fe, 3.3”, indicó el diputado. “Con estas cifras en la mano -agregó- el Gobierno Nacional debería disponer una inversión proporcional a la bonaerense para Santa Fe, como mínimo”.



Por otra parte, el diputado en su proyecto requiere al gobierno nacional que informe la cantidad de efectivos federales que están prestando funciones actualmente en la Provincia de Santa Fe y bajo qué criterios y con qué coordinación llevan adelante sus tareas.



El proyecto de Juan Martín es acompañado por sus pares de Juntos por el Cambio Albor Cantard, Federico Angelini, José Núñez, Gonzalo Del Cerro, Carolina Castets, Lucila Lehmann, Ximena García y Gisela Scaglia.



Epidemia de inseguridad



El programa anunciado para la provincia de Buenos Aires "supuestamente servirá para la compra de patrulleros, cámaras de seguridad, botones antipánico y tecnología aplicada, además del envío de unos 4.000 agentes de diferentes fuerzas federales".



“Observamos con mucha preocupación que la totalidad de estos anuncios se destinan de forma exclusiva al área que conforma el conurbano bonaerense. Entendemos que en esa zona en particular los índices de conflictividad son altos y requieren un abordaje intensivo. Pero a su vez no se puede dejar de tener en cuenta lo que sucede en los núcleos urbanos más importantes de la Provincia de Santa Fe, los cuales presentan tasas de homicidios considerados como "epidemia" por la Organización Mundial de la Salud", que establece esa consideración cuando se alcanza el límite de 10 por cada 100.000 habitantes, recuerda el proyecto.



Juan Martín rememoró además que ya desde el año pasado, José Corral en la propuesta de Juntos por el Cambio para la provincia, promueve una mayor colaboración del gobierno central con la provincia en seguridad, sumando efectivos federales y capacitación, y que los costos correspondientes se deduzcan de la deuda que el Estado nacional tiene con Santa Fe.



"Hoy no sólo no se hace lugar a esa alternativa, si no que se destinan los recursos federales sin contraprestación alguna por parte de la Provincia de Buenos Aires al conurbano bonaerense. Es realmente una discriminación inadmisible", cuestionó el legislador radical.



Montos a invertir

Teniendo en cuenta lo que Nación destinará solamente a provincia de Buenos Aires, el diputado Juan Martín estimó: "Si computamos los valores que arroja la Tasa de Homicidios para la Provincia de Santa Fe, la inversión en la provincia debería rondar los 70.000 millones de pesos, es decir casi duplicar la prevista en el Conurbano en razón de la gravedad de la situación que queda claramente reflejada en los valores que arroja dicho índice”.



El legislador radical deja abierta otra posibilidad. "Una postura menos representativa de la crisis en seguridad por la que estamos atravesando es considerar la cantidad de homicidios en términos nominales y la población de ambas provincias. Bajo este criterio el Gobierno Nacional debería destinar a la Provincia de Santa Fe una inversión de 14.000 millones de pesos, destacando nuevamente que este criterio no representa plenamente la gravedad de la situación en la provincia en relación al resto de los distritos".



"Los criterios de asignación de recursos pueden ser opinables y discutibles. Lo que no se puede tolerar y resulta completamente irrazonable y discriminatorio es que se deje directamente fuera de la implementación prioritaria del programa a la Provincia de Santa Fe", concluyó el diputado.