El presidente anunció la creación de un Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal para la provincia de Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández anunció la creación de un Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal para la provincia de Buenos Aires con el que ese distrito recuperará 1 punto porcentual de los fondos adicionales coparticipables que se destinaban a la Ciudad de Buenos Aires.



Al hablar este miércoles por la noche desde la residencia de Olivos junto a funcionarios de su gobierno e intendentes del conurbano, el mandatario explicó: "Advertimos que la Ciudad recibió 2,1% de la coparticipación por el traspaso de la Policía Federal. Pero lo que correspondía era traspasar un punto. Había un 1% de excedente. Este tema lo hablé muchas veces con Rodríguez Larreta. Tengo la tranquilidad que nadie puede mostrarse sorprendido", anunció.



Ese punto de fondos coparticipables equivale a 40 mil millones de pesos anuales, según estimaciones de fuentes del gobierno bonaerense, una cifra semejante a lo que la Provincia recauda en un mes de actividad normal.



Como se trata de fondos que dependen de la recaudación, en concreto, la Provincia recibirá este año unos 9.000 mil millones de pesos (a causa de la caída de ingresos que produjo la pandemia de coronavirus) según cálculos de la Nación, y en 2021 serán unos 45.000 mil millones de pesos.



Cuadro mostrado por el Presidente.



"Estamos intentando reponer un equilibrio que perdió la provincia a mediados de los 80, cuando resignó ocho puntos de coparticipación", explicó el Presidente.



El mandatario expuso una comparación entre los dos distritos y señaló que mientras el ingreso per cápita familiar mensual fue en 2019 de $29.065 en la ciudad de Buenos Aires, en la Provincia fue de $15.660.



Por otra parte, subrayó la diferencia entre la relación de superficie y población: en la capital viven algo más de 3 millones de personas en 200 kilómetros cuadrados, al tiempo que los bonaerenses son casi ocho veces más (17.300.000) en un territorio mil quinientas veces más grande: 307.571 kilómetros cuadrados.



Esa inequidad alcanza también a los gastos en seguridad: para sus 3 millones de habitantes, la ciudad gasta $16.901 per cápita, mientras la Provincia gasta $6.702 per cápita para sus más de 17 millones de residentes con salarios que rondan los $49.000 para policías porteños y $37.000 para los bonaerenses.



Por eso, el mandatario consideró: "Aspiramos a que ese punto de coparticipación que vamos a ceder a la provincia sirva para que tenga recursos administrativos y que una parte se derive para llevar adelante el plan de seguridad que presentamos el último viernes".

Fuente: Télam