Alberto Fernández les pidió a los policías "que depongan su actitud"

El presidente Alberto Fernández solicitó esta tarde "amistosamente" a los policías de la Bonaerense que reclaman armados un aumento salarial y mejores condiciones laborales que "depongan su actitud".

"Todo reclamo tiene un modo de hacerse, no vale cualquier cosa, no todo está permitido a la hora de reclamar", dijo Fernández, que pidió a los uniformados que "cesen cuanto antes con esta dinámica".

El jefe de Estado se expresó en estos términos durante un acto en la Quinta Presidencial de Olivos en el que presentó, en medio del conflicto policial, un fondo de financiamiento financiero para beneficiar a la provincia de Buenos Aires.

El anuncio presidencial se produjo tras la reunión que Alberto Fernández mantuvo esta tarde en Olivos con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, e intendentes de la primera y tercera secciones electorales de la provincia.



"Aspiramos a que con un punto de coparticipación que estamos cediendo a la provincia de Buenos Aires podamos constituir un fondo con el objeto de que tenga recursos y derive parte de ellos al Plan de Seguridad, ya no solo en el conurbano, sino a toda la provincia y que parte de esos recursos vaya a recomponer el salario de los efectivos bonaerenses", explicó el mandatario.



A renglón seguido, aclaró que el traspaso de ese punto, de los 2,1 de coparticipación que recibió la Ciudad en su momento para el sostenimiento de la Policía porteña, lo venia conversando con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



"Lo hablé muchas veces con el jefe de Gobierno de la Ciudad, nadie puede parecer sorprendido por lo que estamos anunciando", dijo, y planteó la necesidad de "equilibrar" los recursos que reciben la Capital y la provincia de Buenos Aires.



En ese marco, aclaró a los porteños que la administración de Rodríguez Larreta "va a seguir recibiendo del Estado nacional los fondos para cubrir los gastos del funcionamiento de la Policía de la Ciudad".



Rodeado por ministros del gabinete nacional, legisladores y de intendentes del conurbano, oficialista y de Juntos por el Cambio, Alberto Fernández afirmó que la presencia de efectivos policiales en torno a la Residencia de Olivos "generó intranquilidad" en la sociedad, pero remarcó que la institucionalidad "nunca estuvo en peligro".



"Cuando veo frente a la residencia de Olivos tantos patrulleros, pienso este no es el modo, por lo tanto, espero que reflexionen", subrayó.



El presidente aseguró además que confía en que los miembros de la fuerza policial bonaerense "acompañen" al Gobierno nacional "en este momento tan difícil" que enfrenta el país por la pandemia de coronavirus y que adviertan "el esfuerzo que se está haciendo para mejorar los salarios y "construir un país más equilibrado".



Alberto Fernández dijo ser "sensible" frente a la demanda, sostuvo que "hay que darle una respuesta" al atraso salarial de los efectivos provinciales, pero advirtió que "no vamos a aceptar este modo de protesta".



"Les pido amigablemente, democráticamente que depongan esta actitud", enfatizó el mandatario para sostener que "la democracia es el único camino" y "la constitucionalidad es la única forma de resolver el problema".



El jefe del Estado, agregó que "parte de las necesidades de los bonaerenses es tener garantizada la seguridad, y para eso hay que tener una buena policía".



En su mensaje, desde la residencia de Olivos, el mandatario sostuvo que "gobernadores, intendentes, todos queremos ir resolviendo los problemas que la Argentina tiene, pero vamos a hacerlo con las reglas de la democracia y respetando la institucionalidad".

El presidente estuvo acompañado por el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, el presidente de la Cámara de Diputados, Serrgio Massa, el diputado Máximo Kirchner, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

También estuvieron los intendentes e intendentas de Escobar, Ariel Sujarchuk; General Rodríguez, Mauro García; General San Martín, Fernando Moreira; Hurlingham, Juan Zabaleta; Ituzaingó, Alberto Descalzo; Luján, Leonardo Boto; Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; Marcos Paz, Ricardo Curutchet; Mercedes, Juan Ustarroz; Merlo, Gustavo Menendez; Morón, Lucas Ghi; Navarro, Santiago Maggiotti; Pilar, Federico Achaval; San Fernado, Juan Andreotti; Tigre, Julio Zamora; Almirante Brown, Mariano Cascallares; Avellaneda, Jorge Ferraresi; Berisso, Fabián Cagliardi; Ensenada, Mario Secco; Esteban Echeverría, Fernando Gray; Ezeiza, Alejandro Granados; Florencio Varela, Andrés Watson; La Matanza, Fernando Espinoza; Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; Presidente Perón, Blanca Cantero; Punta Indio, Hernán Yzurieta; Quilmes, Mayra Mendoza; San Vicente, Nicolás Mantegazza; Campana, Sebastián Abella; Lanús, Néstor Grindetti; Lobos, Jorge Etcheverry; San Isidro, Gustavo Posse; San Miguel, Jaime Méndez; Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y Vicente López, Jorge Macri.

Fuente: Noticias Argentinas y Télam