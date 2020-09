UPCN y ATE aceptaron aumentos en negro

Por Santotomealdia

El Gobierno Provincial acordó con los gremios de la Paritaria Central la política salarial para lo que resta del año. UPCN y ATE aceptaron el pago de aumentos en negro, que van desde $ 4000 y $ 8500 pesos, dependiendo de la categoría salarial.

El pago de las sumas no remunerativas y no bonificables comenzará con los sueldos de agosto y se extenderá noviembre inclusive. Además, se trasladará a los jubilados, según anticipó el secretario de Trabajo de la provincia.

Los incrementos acordados se expresan en el siguiente cuadro:

“El acta que firmamos hoy significa un nuevo avance”

Luego de la reunión paritaria, el secretario de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, expresó que el acta firmada “significa un nuevo avance”.

“Es un acta que tiene 4 meses de duración, con una integración al salario de sumas que arrancan en los 4.000 pesos, escalonadas progresivamente para las categorías superiores. Ese mismo pago se va a repetir el mes que viene, en tanto que los dos últimos pagos (octubre y noviembre) se van a incrementar, pasando las categorías más bajas a percibir entre 4.500 y 5.300 pesos”, destacó.

“Con estas sumas se cubre holgadamente la inflación del período. En ese sentido es un avance”, agregó Pusineri. Y subrayó que “en el marco de lo que podemos hacer ponemos todo el esfuerzo para llegar al bolsillo de los trabajadores”, aclarando, además, que “estas sumas van a ser trasladadas también a jubilados y pensionados”.

Los representantes gremiales, conformes

El secretario general de UPCN, Jorge Molina, consideró que “se trata de una política salarial no convencional, son sumas fijas no remunerativas y no bonificables, que respetan la globalidad de la carrera de los compañeros porque va creciendo de acuerdo a la responsabilidad jerárquica”.

El dirigente remarcó que se trata “de acuerdo hasta noviembre, y en diciembre de 2020 nos vamos a sentar a discutir en paritarias, ojalá en otro marco para que nos permita hacer un acuerdo convencional”.