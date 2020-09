COVID-19: En la última semana el promedio diario fue de 9.975 contagios

El Ministerio de Salud informó hoy 68 nuevas muertes por coronavirus en el país, por lo que la cantidad de personas fallecidas llegó a 9.807, en tanto que el total de casos confirmados es de 471.806.



En el reporte matutino de la cartera sanitaria se indicó que la tasa de incidencia de la enfermedad es de 1.040 casos por 100 mil habitantes, con una tasa de letalidad de 2,1% sobre los casos confirmados y de mortalidad de 215 personas por millón de habitantes.



De los 9.924 nuevos casos reportados ayer, 64,5% son del AMBA, 7% de Santa Fe, 4,8% de Mendoza y 4,2% de Córdoba, en tanto dos provincias no informaron casos.



"El promedio diario en los últimos 7 días es de 9.975", informó Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud. La funcionaria remarcó que "no hemos logrado interrumpir la transmisión comunitaria en ninguna de las áreas" donde hay transmisión comunitaria, un total de 18 en el país.



En cuanto a la ocupación de camas de terapia intensiva por cualquier causa, Vizzotti señaló que es de 61,7% a nivel nacional, de 67,7% en el AMBA, de 84% en Río Negro, de 81% en Jujuy y de 76% en Neuquén.



"Esto no significa que áreas específicas tengan más tensión" y necesiten derivar pacientes, dijo Vizzotti, y mencionó, entre estos casos a General Roca, en el valle de Río Negro, y a la ciudad de Jujuy.

Fuente: Télam