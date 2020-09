Messi no fue a la práctica y se sumaría el lunes

El astro argentino Lionel Messi, luego de haber confirmado que seguirá en el Barcelona al menos hasta el 30 de junio de 2021, no acudió hoy a la práctica del equipo que dirige el neerlandés Ronald Koeman y se estima que lo hará recién el lunes para someterse a un test PCR de coronavirus, paso previo a su incoporación a los entrenamientos.



En ese contexto, el rosarino de 33 años era esperado por el cuerpo técnico del Barcelona en la Ciudad Deportiva del club, para sumarse a las prácticas una semana después que el resto del plantel y sin ser multado por su ausencia, y según informaron fuentes del club catalán recién lo hará el lunes, ya que este domingo Koeman otorgó jornada de descanso.



El Barcelona, que inició un nuevo ciclo con Koeman en reemplazo de Enrique "Quique" Setién, despedido tras haber perdido primero la Liga española a manos del Real Madrid y luego de haber sido eliminado de la Liga de Campeones por el Bayern Munich en los cuartos de final, con una histórica goleada por 8-2, cuenta con Messi ahora que solucionó su situación para el inico oficial de la temporada, que será el 26 o 27 de septiembre ante el Villlarreal.



El crack, quien el 17 de septiembre cumplirá 20 años en el Barcelona (llegó cuando apenas tenía 13 años), resolvió quedarse en el club catalán luego de una serie de conversaciones entre su padre Jorge y su hermano Rodrigo más uno de sus abogados con el presidente Josep María Bartomeu, pese a que su intención era marcharse.



Si el resultado del test PCR al que será sometido Messi arroja resultado negativo, comenzará a entrenarse sólo, de acuerdo a lo que indica el protocolo sanitario para mitigar los efectos del coronavirus, aunque podría estar disponible para el partido amistoso del sábado 12 de septiembre ante el Nàstic de Tarragona, que será el primero en el ciclo del DT Koeman.

Una vez confirmada la continuidad de Messi, que se resolvió luego de que el Barcelona le negara el pase libre para irse a otro club tal como era su deseo, Koeman comenzará a rearmar el plantel, que ya no tendrá al croata Ivan Rakitic, transferido al Sevilla, y seguramente también se irán el uruguayo Luis Suárez y el chileno Arturo Vidal.



En el caso de Suárez, se espera que la semana próxima se concrete su pase a la Juventus ya que Koeman no lo quiere en el plantel, mientras que el chileno Vidal podría continuar su carrera en el Inter de Milán. Ambos jugadores entrenaron este sábado apartados del plantel que trabajó con Koeman, de manera que la continuidad de Messi no permitirá, como se especulaba, que Suárez, uno de sus mejores amigos, permanezca en el club.

Fuente: Télam