Jorge Messi confirmó que Leo podría quedarse en el Barcelona

Escueto. Con un simple “sí”, Jorge Messi le admitió a Deportes Cuatro que Lionel Messi está evaluando la idea de cumplir el contrato con el Barcelona que finaliza en junio de 2021, al ver que es muy difícil que salga en este momento. El padre y representante del jugador se reunió ayer con el presidente del club, Josep María Bartomeu y no habría salido con buenas sensaciones. Si La Pulga se va ahora, alguien va a tener que pagar.

En un principio, los Messi evaluaron con un grupo de abogados la posibilidad de salir como “libre” del Barcelona, apelando a una cláusula del contrato que indicaba que al final de temporada, el jugador podía romper el vínculo unilateralmente. Sin embargo la cuestión no sería tan fácil. FIFA podría darle un transfer provisorio a Messi para que se vaya al club que quiera. Manchester City puede hacerse cargo del salario del 10 y todo lo que conlleva. Pero no está en condiciones de ir a juicio con Barcelona, perder y tener que abonar la famosa cláusula de 700 millones de euros.

Es por eso que el presidente del Barcelona especula con que Messi finalmente se quedará en el club porque ninguna otra institución querrá correr ese peligroso riesgo. Los Citizens, además, ya tuvieron muchos problemas con el “Fair Play Financiero” que revisa las economías de los equipos.

Los medios españoles repiten que Messi ignora a Bartomeu. Que en estos últimos días no le atendió el teléfono ni accedió a reunirse personalmente con él. El jugador dejó todo en manos de su padre, quien viajó el martes desde Rosario a Cataluña para buscar una solución.

La vía de escape es el Manchester City, club que está dispuesto a abonar entre 100 y 150 millones de euros más la seguridad de aportar dos o hasta tres futbolistas en la negociación. Lo que ninguna institución puede hacer es afrontar los 700 millones de euros de la cláusula de rescisión.

Bartomeu está inflexible en su posición: no quiere perder a Messi. Y en la reunión de este miércoles dijo que solo está dispuesto a liberar al Diez si alguien abona la increíble cifra citada más arriba.

Silencio total

Messi prefirió quedarse a un costado del camino y no hablar con la prensa. Hace varias semanas que ya no postea fotos en Instagram. Incluso su mujer, Antonela Roccuzzo, optó por “aislarse” de una de las redes sociales más famosas.

Lo poco que se sabe del 10 es que se junto a cenar con la familia de Luis Suárez y también vio a Jordi Alba, uno de los que estuvo en la mira de la dirigencia pero que finalmente seguirá formando parte del plantel profesional del Barcelona.

Las dudas para el futuro

Ayer miércoles se llevó a cabo la primera reunión entre Barcelona y Messi. Duró casi dos horas. Sin embargo no pusieron fecha para un segundo encuentro. La incertidumbre es total. El mismo día en que Jorge Messi planteó que es “muy dificil” que el mejor jugador del planeta se quede en el Barça, horas más tarde el primo de Leo Maximiliano Biancucchi deslizó que no es tan sencilla la salida.

“Mi sensación es que su adiós al Barcelona no está tan claro; no estoy 100% seguro que pueda irse”, dijo el exfutbolista durante una entrevista con el medio italiano TuttoSport, mientras que señaló: “Leo es el más grande de todos, el mejor, y cualquier Liga soñaría con tenerlo. No me extraña el interés del Manchester City, PSG o de alguno de los más importantes de Italia”.

Además de ser primos, Biancucchi forma parte del entorno de la Pulga: tiene una gran relación con el astro del Barcelona y también con Jorge Messi. El futuro del 10 es cada vez más difuso.

Fuente: tn.com.ar