Sanatorio SM: “Es muy fácil realizar acusaciones, pero nosotros siempre cumplimos con los protocolos”

Por Santotomealdia

El directorio del Sanatorio Servicios Médicos SM brindó una conferencia de prensa este miércoles, donde anunció que todas las prestaciones del efector de salud funcionan de manera normal. Además, los directivos de la institución respondieron preguntas vinculadas al aumento de los casos positivos de COVID-19, a las muertes ocurridas y a la situación general de la ciudad, teniendo en cuenta que SM es el único centro de salud que recibe a pacientes con coronavirus en Santo Tomé.

En primer lugar, el presidente del directorio de SM, Juan José Barnetche, manifestó: “Queremos llevar tranquilidad a la población de Santo Tomé y contarles que todas nuestras prestaciones están funcionando con normalidad. La atención es normal, en todas las especialidades y con todas las obras sociales, también en nuestros centros ambulatorios, que son los Consultorios SM, TeMA Diagnóstico por Imágenes y Laboratorio SM”.

Luego de los detalles sobre la atención del sanatorio, el directivo respondió preguntas referidas al pico de contagios desatado en las últimas semanas, que afectó a nuestra región, a la ciudad de Santo Tomé y también al centro de salud. “Tuvimos un 5% de la planta del personal afectada por el virus y, por ese motivo, tuvimos que aislar a parte de nuestro personal que había estado en contacto estrecho, estamos hablando de otro 7%. Pasó el periodo de 14 días de aislamiento que deben cumplir, por lo que ya se incorporó gran parte de ese personal”, detalló.

A continuación, Barnetche aclaró que “el sanatorio nunca estuvo cerrado, pero hoy podemos volver a prestar la atención en todas las especialidades”.

Consultado por caso puntual del fallecimiento de un paciente que presuntamente no tenía Covid al ingresar al sanatorio, el directivo manifestó: “Nosotros estamos dando esta conferencia de prensa porque no tenemos nada que ocultar, sino todo lo contrario. Es muy fácil realizar acusaciones, pero nosotros siempre cumplimos con los protocolos. Entendemos el dolor que genera la pérdida de un ser querido, pero es necesario que la gente sepa que no se pudo establecer el nexo epidemiológico de esos contagios; entonces, al existir muchos pacientes asintomáticos, que tienen el virus pero no lo saben, creemos que es muy grave realizar acusaciones de ese tipo”.

A continuación, Barnetche agradeció el compromiso de todo el personal que trabaja en el sanatorio, “porque hacen un gran sacrificio todos los días, exponen su salud y se prepararon desde hace mucho tiempo, cumpliendo todos los protocolos”.

En el mismo sentido, agregó: “Desde que el Ministerio de Salud nos designó como Sanatorio Covid, se capacitaron, trabajaron con nosotros codo a codo para buscar la mejor manera de prestar el mejor servicio, tanto a los pacientes Covid, como quienes vienen por otras patologías. Así que a ellos muchas gracias por el compromiso y la responsabilidad”.

Además, el presidente del directorio agradeció el apoyo del Ministerio de Salud de la Provincia. “Desde un primer momento se acercaron al sanatorio para controlar y verificar que estábamos haciendo las cosas bien. Y la prueba de ello es que nunca debimos cerrar nuestras puertas y hoy, luego de 15 días, podemos volver a prestar los servicios de manera normal”, afirmó Barnetche.