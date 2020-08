El Gobierno anunció que logró reestructurar el 99% de la deuda bajo ley extranjera

El ministro de Economía, Martín Guzmán, informó esta tarde que el canje de deuda logró una adhesión del 93,55%, pero por las cláusulas de acción colectiva el porcentaje llega al 99%.

En un acto en la Casa del Bicentenario que encabeza el presidente Alberto Fernández, Guzmán indicó que tras esta reestructuración "el país tiene una posición más sólida y sana que la que tenía en diciembre de 2019".

También participan del encuentro la vicepresidenta Cristina Kirchner, gobernadores y legisladores.

En su exposición, Guzmán precisó que la renegociación permitirá un ahorro de 37.700 millones de dólares y bajar la tasa de interés del 7% al 3,07%.

"El 10 de diciembre, cuando asumimos, nos pusimos como objetivo tranquilizar a la economía argentina y poder instaurar condiciones para el crecimiento y poner al país de pie", sostuvo el titular del Palacio de Hacienda.

Afirmó que "la situación era crítica, porque desde 2016 se inició un período de endeudamiento y el país terminó atrapado en una crisis profunda de deuda".

"Era indispensable quitarse esa carga y por eso desde el día uno iniciamos un proceso de reestructurar para generar condiciones para los demás objetivos del desarrollo", aseguró.

Dijo que la Argentina estaba en "default virtual. Fuimos de la mano con el Congreso y agradecemos el rol importante que tuvo para llegar a un resultado positivo y en la idea de tener un acuerdo que respetase la idea de sostenibilidad de la deuda".

Principales conceptos del ministro Guzmán durante el anuncio del resultado de la reestructuración de la deuda pública bajo ley extranjera

✔️ La oferta a los acreedores privados tuvo una aceptación masiva por parte acreedores fruto proceso de diálogo que llevamos a cabo

✔️ El 99% de deuda bajo ley extranjera ya ha quedado reestructurada, eso se condice con una adhesión total al canje de 93,5% que por obra de las CACs eleva el porcentaje restructurado al 99 %

✔️ Esto pone a Argentina en una situación mucho más sana y sólida que la que se enfrentaba en diciembre 2019

✔️ Argentina tendrá un alivio de la deuda en la próxima década de U$S 37.700 millones y la tasa de interés promedio baja del 7% al 3.07%, permitiéndonos además tener un alivio mayor en los primeros 5 a 10 años, lo que nos da un horizonte financiero diferente para implementar políticas públicas en pos de recuperar la economía y establecerla en un sendero de desarrollo inclusivo y sostenido.

✔️Si Argentina hubiese tenido que enfrentar esta carga de deuda, la consecuencia que hubiese tenido para las políticas públicas hubiese sido devastadora para cualquier proceso de desarrollo. Implicaba más ajuste en un momento de recesión, que era el camino que se había seguido durante los dos años previos.

✔️ Generar alivio al sector público era fundamental par a que pueda llevar adelante las políticas públicas que argentina necesita para desarrollarse.

✔️ Está el tema de las provincias, que se han endeudado en los años previos en dólares. Esto genera problemas al resto de la economía porque hay una sola caja. Por eso es muy importante que ahora, todas las provincias que tengan deuda en dólares continúen resolviendo sus problemas respetando los lineamientos de sostenibilidad que ha establecido el gobierno nacional

✔️ El dia 15 de septiembre estaremos enviando al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto, que muestra el marco fiscal y financiero sobre el cual se asentaran las políticas públicas en pos de la recuperación en el año 2021,

✔️ Ese presupuesto va a mostrar la visión de que en un contexto de una recesión tan profunda el Estado va a jugar un rol decisivo en política públicas para la recuperación.

✔️ La idea es generar políticas públicas en pos de ir generando capacidad de crecimiento de las exportaciones que es necesaria para ir generando las divisas que le permiten a la economía doméstica poder sostener su crecimiento.

✔️ El déficit fiscal primario al que se apunta tiene que ver con la idea de que tiene que ser lo suficientemente grande como para poder tener la capacidad de impulsar a la economía, pero también tiene que estar lo suficientemente contenido en función de cual es la capacidad de financiar lo que tenemos. Esa ley va a apuntar que apostamos a un déficit fiscal primario de alrededor de 4.5% del PBI

✔️ Ya hemos iniciado las conversaciones formales con el FMI. La razón de esto es que a partir de 2018 Argentina tomo U$S 45.000 millones de deuda con el FMI bajo la premisa de que eso iba a restaurar la confianza en los mercados, y que entonces Argentina iba a poder acceder a un costo del crédito más bajo, nuevamente a los mercados, y pagar esa deuda que constituyó un récord en la historia de préstamos del FMI.

✔️ La realidad fue muy distinta a la que se postulaba. No hubo un shock de confianza, Argentina no pudo acceder a créditos para pagar al FMI y hoy no hay como pagarle al FMI. Asi que lo que buscamos es tener un nuevo acuerdo que nos dé el financiamiento justamente para pagarle al mismo Fondo.

Fuente: Noticias Argentinas