Hamilton ganó el Gran Premio de Bélgica y se mantiene el dominio de Mercedes

El líder y vigente campeón de la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton, ganó hoy con nitidez el Gran Premio de Bélgica por delante de su compañero de escudería Mercedes, el finlandés Valtteri Botas, y del neerlandes Max Verstappen (Red Bull) en el circuito de Spa-Francorchamps, sede de la séptima fecha de la temporada.



Por quinta vez en el año, los pilotos compartieron podio con orden alternado en una prueba que tuvo una gran actuación del equipo Renault con el cuarto puesto del australiano Daniel Ricciardo, acreedor del bonus por récord de vuelta (1:47:483), y el quinto lugar del francés Esteban Ocon.



Después de coronar este año en Estiria (Austria), Hungría, Gran Bretaña y España, el séxtuple campeón mundial acumuló 89 triunfos en su historial de F1 y achicó a sólo dos victorias su distancia respecto del alemán Michael Schumacher, que ostenta el mayor número de GP ganados en la categoría reina.



Hamilton cubrió las 44 vueltas al trazado belga en 1:24:08.761, con una apreciable diferencia en relación a Bottas (+8.448s.) y Verstappen (+15.455s.), quien no tuvo problemas en admitir la superioridad de Mercedes en declaraciones a la transmisión oficial.



"Fue una carrera bastante aburrida. Realmente no pude seguir el ritmo y no hubo mucho que hacer", asumió el neerlandés que se ubicó entre los tres primeros por sexta vez consecutiva, después de su abandono en el Gran Premio de Austria, la primera fecha.

El británico comanda el Mundial de Pilotos con 157 puntos, seguido por Verstappen con 110 y Bottas (107), que redujo de seis a tres unidades su diferencia en relación al primer volante de Red Bull Racing.



Entre el sexto y el décimo lugar, en zona de puntuación, terminaron el tailandés Alexander Albon (Red Bull), el británico Lando Norris (McLaren), el francés Pierre Gasly (AlphaTauri), el canadiense Lance Stroll y el mexicano Sergio "Checo" Pérez, ambos de Racing Point.



Más atrás ingresaron el ruso Daniil Kvyat (AlphaTauri), el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), el alemán Sebastian Vettel y el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari; el francés Romain Grosjean (Haas), su compatriota Nicholas Lafiti (Williams) y el danés Kevin Magnussen (Haas).



No se clasificaron el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), el británico George Russell (Williams) y el español Carlos Sainz Jr., que ni siquiera partió por problemas en el motor y el escape de su McLaren.



La Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Italia a disputarse con 53 vueltas al Autódromo Nacional de Monza, de 5,793 kilómetros de extensión.

Fuente: Télam