Lewis Hamilton voló en Bélgica y se quedó con otra pole position

El británico Lewis Hamilton consiguió este sábado el mejor tiempo en las pruebas de clasificación para el Gran Premio de Bélgica y el domingo comenzará desde la primera posición de la grilla la séptima prueba de la temporada de la Fórmula 1.

El séxtuple campeón del mundo, ganador de cuatro de las seis competencias del año y líder del campeonato, había tenido un buen arranque de la jornada, ya que se había quedado con el mejor tiempo en la última sesión de entrenamientos libres a bordo de su Mercedes.

Un rato más tarde, también marcó su superioridad al momento de la clasificación: clavó un registro de 1:41.252 en su mejor vuelta al trazado de Spa-Francorchamps, con el que rompió el récord del circuito y superó por 511 milésimas a su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas.

Una vez finalizada la sesión, Hamilton dedicó su pole a través de la radio de su vehículo al actor Chadwick Boseman, quien el viernes falleció a los 43 años como consecuencia de un cáncer de colon. Más temprano, había despedido a su amigo a través de su cuenta de Twitter.

“Hoy me desperté con la triste noticia de la muerte de Chadwick. Él fue una luz tan brillante... Esa noticia realmente me sacudió y no fue fácil volver a concentrarme, pero sabía que tenía que salir y conducir a la perfección. No cometí ningún error en todas mis vueltas”, contó el inglés tras conseguir la 93ª pole de su carrera.

Detrás de Hamilton y Bottas se ubicó el neerlandés Max Verstappen, el único hombre que este año logró quebrar la hegemonía de los Mercedes (con su Red Bull se quedó con el Gran Premio del 70° Aniversario en Silverstone hace tres semanas).

Lewis Hamilton dialoga con Max Verstappen tras la clasificación. (Foto: AP)

Luego se posicionaron el australiano Daniel Ricciardo (Renault), el tailandés Alexander Albon (Red Bull), el francés Esteban Ocon (Renault), el español Carlos Sainz (McLaren), el mexicano Sergio Pérez (Racing Point), el canadiense Lance Stroll (Racing Point), el británico Lando Norris (McLaren), el ruso Daniil Kvyat (AlphaTauri) y el francés Pierre Gasly (AlphaTauri).

Recién en el 13° lugar de la clasificación consiguió terminar el monegasco Charles Leclerc, con su Ferrari, quien el año pasado ganó este Gran Premio de Bélgica. Detrás de él finalizó su compañero de equipo, el alemán Sebastian Vettel, en otra decepcionante jornada para la emblemática escudería italiana, que está atravesando una temporada para el olvido.

“No se siente bien y es triste ver a Ferrari tan atrás. Como siempre, nuestro trabajo como pilotos es dar lo mejor y eso es exactamente lo que estoy tratando y lo que Sebastian (Vettel) está tratando de hacer en el auto”, había dicho Leclerc el viernes. No fue mucho lo que lograron este sábado.

La Ferrari del monegasco Charles Leclerc terminó muy lejos de los puestos de vanguardia (Foto: AFP)

Más atrás se ubicaron el británico George Russell (Williams), el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), el francés Romain Grosjean (Haas), el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), el canadiense Nicholas Latifi (Williams) y el danés Kevin Magnussen (Haas).

El Gran Premio de Bélgica, que abarcará 44 vueltas al circuito de 7.004 metros, se largará el domingo a las 10.10.

Fuente: Clarín