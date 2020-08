Esteban Bullrich: "El proyecto de reforma judicial no resuelve los problemas que tiene la Justicia"

El senador Esteban Bullrich (Juntos por el Cambio) consideró que el proyecto de reforma judicial, que esta madrugada logró media sanción en el Senado, "no resuelve los problemas que tiene la justicia", y consideró que fue "negociada y canjeada con los gobernadores".



"En este escenario de pandemia, estamos trabajando y tratando temas que le incumben a Cristina Kirchner y no a la Argentina y a los argentinos. Tratamos esta reforma judicial que no resuelve los problemas que tienen la Justicia", dijo el senador en diálogo con el canal La Nación+.



Para el exministro de Educación, la reforma "ha sido negociada y canjeada con gobernadores y ha llevado a que se dupliquen los cargos y los costos de esta reforma"; y cuestionó que "encara hacia una línea que estamos abandonando, que es el fortalecimiento del juez en lugar de fortalecer a los fiscales".



Bullrich dijo que los 6.000 millones de pesos que se destinarían para la reforma "hoy estarían mejor invertidos en reactivar la economía", y afirmó que "no hay juzgados nuevos en gobiernos radicales, y en general los juzgados nuevos se agregan en donde gobierna el oficialismo".



Durante la sesión "los senadores de la oposición planteamos los aspectos técnicos, jurídicos, políticos, económicos y financieros y creo que fuimos muy claros de por qué esta reforma no tiene ningún sentido y hace falta un debate más profundo", aseveró el legislador.



Ayer, durante la sesión, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvo un irónico intercambio con Bullrich cuando dejó de verlo en pantalla en momentos en que se estaba por votar la aprobación de salida de tropas militares para ejercicios combinados en el interior.



Fernández de Kirchner comenzó a preguntar por el senador debido a que dejó de verlo conectado, en un tono bromista que remitía a una polémica de la que fue objeto el legislador la semana pasada cuando se ausentó de una videoconferencia y en su lugar dejó su imagen virtual.



"Lo relevante, más allá de la chicana, es que quedó expresado lo que nos está pasando en el Senado: Cristina Kirchner dijo que se sentía mejor que nunca y con mucha claridad le dije que la Argentina lamentablemente no", dijo.



Fuente: Télam