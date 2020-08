Bayúgar: “No queremos seguir precarizados en la actividad virtual”

A horas de comenzar un nuevo plan de lucha, Pedro Bayúgar, secretario general del SADOP Santa Fe, hizo referencia a la situación actual de los trabajadores de la educación.

“Nosotros no queremos seguir precarizados en la actividad virtual, poniendo nuestros elementos de trabajo, aportando la conectividad a internet, los mayores costos que eso supone y más tiempo sin que todo eso se resuelva conforme al acta de la Paritaria Nacional Docente, donde la Ministra de Educación, Adriana Cantero, también voto a favor y establecieron condiciones de trabajo que entendemos, responden a la dignidad de nuestro trabajo”, manifestó.

“Las y los maestros de escuelas privadas votaron mediante asamblea de delegados y delegadas nuevas jornadas de paro previstos para mañana y pasado (miércoles 26 y jueves 27)”, destacó Bayugar, a continuación.

“Sin recomposición salarial, sin acuerdo sobre las condiciones de trabajo y sin cumplimiento del acta acuerdo de la Paritaria Nacional Docente, los docentes de la provincia de Santa Fe en unidad realizamos esta medida de fuerza y de acción directa que significa el no envío de tareas, la no evaluación y no trabajar en estas condiciones”, agregó.

“Para profundizar nuestra acción sindical, el próximo viernes 28 vamos a reunir al Congreso Provincial, que es el máximo órgano deliberativo de las dos seccionales de la provincia de Santa Fe, para que el SADOP tenga una palabra única en esta profundización de la acción gremial que entendemos debe ser la culminación del conflicto porque el gobierno tiene que responder”, finalizó el dirigente sindical.