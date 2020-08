La provincia tiene un 5% de camas críticas ocupadas con pacientes covid

El Ministerio de Salud de la provincia informó este lunes que Santa Fe tiene solo un 5% de camas críticas ocupadas con pacientes covid. "Desde el inicio de la pandemia, la provincia amplió en un 80 por ciento la cantidad de camas críticas", explicaron las autoridades sanitarias santafesinas.

Claudia Perouch, directora del hospital Centenario de Rosario, precisó que actualmente "Santa Fe tiene 954 camas críticas en total, de las cuales 5 por ciento están ocupadas por pacientes con covid, lo que también se logró gracias a la articulación y a la gestión con el sistema privado de salud".

“Esto nos permite, en un contexto de recrudecimiento de la pandemia, evitar el estrés que ya se puede ver en otros lugares del país”, valoró Perouch y agregó: "Nuestra provincia amplió un 80 por ciento la capacidad de camas críticas. Esto permite poder tener un sistema que brinde respuestas".

Por su parte, Fabio Ghezzi, vicedirector del hospital Centenario de Rosario dijo que más allá de la disponibilidad de camas y de insumos “no podemos ni debemos relajarnos sino más bien sostener todos los cuidados”. “Para ello la solidaridad intergeneracional es fundamental. Sabemos que los jóvenes son los que más se contagian y el problema es que contagian, también, a los más grandes que son los que mueren”, enfatizó en ese sentido.

Por otra parte, consideró que "más allá que la población joven no es la que presenta los mayores índices de morbimortalidad no sabemos aún qué secuelas deja el coronavirus, algo que no es menor".

Finalmente, la ministra de Salud, Sonia Martorano, valoró positivamente las políticas de fortalecimiento del sistema de salud en su conjunto para hacer frente a la pandemia, pero advirtió que hay que seguir trabajando fuertemente desde lo individual y colectivo para frenar el aumento súbito de la curva de contagios, propio de este momento del año.

“¿Qué podemos hacer los santafesinos, los ciudadanos, para evitar un aumento desmesurado de casos?”, dijo e instó: “Lo que venimos pidiendo desde el primer día. Evitar las reuniones familiares y afectivas, salir solo en casos de extrema necesidad, evitar la circulación innecesaria, mantener el aislamiento, usar barbijo, y el lavado permanente de manos e higiene de espacios compartidos”.

“Además -dijo la ministra de Salud- si presentamos síntomas, si tenemos sospechas, o estuvimos en contacto con personas con covid, llamar al 0800 coronavirus; aislarse, ser solidarios y responsables, y esperar que desde el Ministerio de Salud podamos asistirlos”.

Fuente: rosario3.com