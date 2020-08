Médica santafesina se contagió dos veces el Covid: en marzo y en agosto

La doctora Alejandra Muller es directora del Samco de Helvecia, una localidad ubicada 94 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe. Muller se contagió dos veces el Covid-19 en su lugar de trabajo. La médica sostiene que en marzo cursó un cuadro muy leve, con poca fiebre y una faringitis que no le causó mayores problemas. Ahora, en agosto, y en un medio hospitalario en el que circula el virus de Covid, Muller se volvió a enfermar, pero esta vez de cierta gravedad.

La debieron trasladar a Santa Fe y allí, internada, cursó su recuperación, con fiebre superior a 38 grados, mucho dolor corporal, flema y un estado de postración general. Con los días se recuperó y ahora ha vuelto al trabajo, pero solo media jornada, porque se agota con facilidad.

El caso de Muller ocurrió a inicios de agosto, el Ministerio de Salud lo tiene registrado el 30 de julio. Fue trasladada al Hospital José María Cullen. Ya repuesta y de vuelta en Helvecia, contó a LT9: “La pasé bastante mal, pero ahora ya estamos bien, de vuelta. En marzo fue por un contacto estrecho con un positivo, estábamos atendiendo con los insumos que teníamos, se ve que eran escasos, y me contagié. Pensé que había quedado con inmunidad y ahora me sorprendí. Ahora el virus está circulando entre el personal del hospital, evidentemente, y caímos todos."

Y agregó: "En marzo tuve una congestión tipo resfrío y luego faringitis, pero se podía tolerar sin medicación. Ahora, habíamos tenido una semana estresante, porque habían empezado a aparecer los casos en el hospital, había mucho trabajo, y en una semana muy fría vuelvo del hospital con dolor de cuerpo, escalofríos y tenía 38º de fiebre. Me metí en cama con paracetamol, pensando en una gripe. Pero no bajaba la fiebre con el antitérmico y los epidemiólogos me recomendaron el hisopado. No pensé que podía ser un coronavirus, porque pensaba que estaba inmunizada"

Además sostuvo que "esta vez fue mucho más fuerte de lo que pasé en marzo. A las 72 horas de iniciar los síntomas me dan el resultado del hisopado, positivo. Además, un examen físico en el hospital indicó posiblidad de una neumonía, así que me trasladaron a Santa Fe (al José María Cullen)”.

Por último, indicó: “Manejamos tres hipótesis: que en marzo haya recibido una carga viral baja, algo que puede ser por los síntomas leves que tuve entonces; otra hipótesis es que tenga un trastorno de la inmunidad y por esto se mandaron muestras de mi sangre a Buenos Aires; y otra es muy remota, que haya sido un falso positivo el de marzo. Pero yo me inclino por la primera, por lo leves de los síntomas. Hoy volví a trabajar, pero media jornada, no con toda la capacidad, porque sigo con debilidad y me agoto”.

El secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto, también se inclinó por la hipótesis de la baja carga viral en la primera infección que sufrió Muller en marzo, por lo que desarrolló pocos anticuerpos.

