Bayern Munich es el nuevo campeón de la Champions League

La aplanadora Bayern Munich no paró hasta consagrarse. El equipo alemán se impuso por 1-0 al París Saint Germain en la apasionante final de una atípica edición de la UEFA Champions League, que superó un largo receso y retornó con una fase final en Lisboa como única sede, debido a la pandemia de coronavirus. El único gol del encuentro lo anotó el francés Kingsley Coman de cabeza a los 14 minutos del segundo tiempo. Y así, con puntaje perfecto, el equipo alemán se llevó un título que, por diferentes motivos, será inolvidable.

Los argentinos Ángel Di María y Leandro Paredes fueron titulares en el PSG aunque salieron reemplazados en el complemento, mientras que Mauro Icardi permaneció en el banco de suplentes.

Las primeras alternativas del partido mostraron a los dos equipos con las propuestas conocidas: buscar combinaciones rápidas cuando se tiene la pelota y, cuando no se la tiene, presionar con intensidad para recuperarla.

Dentro de ese panorama, un par de recuperaciones del Bayern es tres cuartos de canchas y alguna buena combinación del PSG encendieron las alarmas, pero en ningún caso terminaron en chances serias de riesgo para los arcos. Navas y Neuer seguían tranquilos en lo suyo.

Coman ya cabeceó y la pelota tiene destino de red. (Foto: UEFA)

Hasta que a los 18 minutos apareció la primera oportunidad clara y chocaron dos de las estrellas del partido. Neymar quedó mano a mano contra Manuel Neuer, que tapó con el pie. La jugada siguió viva y el brasileño metió un centro atrás sobre la raya, pero ahí otra vez apareció el gigante arquero alemán para mandar la pelota al corner.

Fue el despertador que necesitaba el Bayern, que poco después tuvo su gran oportunidad para abrir el marcador con una media vuelta de Lewandowski que dio contra el palo. Y enseguida volvió a llegar el PSG: Ángel Di María quedó de cara al arco pero levantó su remate desde el borde del área ante el achique de Neuer.

A los 30, el que se lució de lo lindo fue Keylor Navas, con un manotazo espectacular para impedir el gol en un gran cabezazo de Lewandowski, el arma más potente del Bayern, que a esa altura ya había perdido a Boateng por una lesión. Definitivamente, el gran partido se había armado.

​​Sobre el cierre, los dos volvieron a estar cerca y se lucieron los arqueros. Neuer para salvar las papas después de una mala salida de Alaba. Navas para hacer fácil lo que era difícil y quedarse con un centro envenenado y a rastrón que metía Gnabry. Y así se fueron a los vestuarios con un empate sin goles pero que prometía muchas emociones para el complemento.

Ya en el segundo tiempo, aparecieron algunas piernas fuertes (con amagos de tumulto incluido) y volaron por el aire las tarjetas amarillas. Pero también surgió la gran emoción que no había aparecido en la primera mitad.

Porque a los 14 minutos, en una gran jugada colectiva, el Bayern movió la pelota y salió el centro perfecto hacia Coman, que había quedado sin marca en el borde del área chica. Y el francés sacó un cabezazo esquinado ante el que Navas nada pudo hacer. Era el primer gol de la final.

EL GOL DEL TRIUNFO:

Paris 0-1 Bayern - (Coman 59) #UCLfinalpic.twitter.com/ZLRVXcXPmW — Soccer Streams FREE (@SoccerLiveFree) August 23, 2020

​El impacto del gol fue fuerte. Porque el Bayern generó la sensación que ya había instalado en los partidos anteriores, una vez que pudo superar los sofocones en el área propia: la de que el partido había pasado inevitablemente a su terruño.

Y prácticamente no dispuso de más chances el PSG. Hizo cambios el técnico Tuchel (que decidió no darle ni un minuto a Icardi a pesar de que necesitaba ir a buscar el empate), pero no pudo complicar seriamente a Neuer. Apenas en tiempo de descuento, el ingresado Choupo-Moting estuvo cerca en una jugada confusa en el área. Pero no pudo ser.

Bayern Munich, que ya había ganado la Bundesliga y la Copa de Alemania, se quedó con la triple corona e irá por más en el Mundial de Clubes, en el que podría enfrentar a un equipo argentino.

El mismo equipo que se dio el gusto de vapulear al Barcelona de Messi en cuartos de final con un histórico 8-2 terminó de sellar su histórica conquista. En una final con emociones y en la que se llevó una merecida victoria.

Fuente: Clarín