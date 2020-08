Estrenos de Netflix: Series y películas imperdibles que llegan en septiembre

Aunque el periodo de aislamiento en Argentina se prolongó más de lo estimado, las opciones de entretenimiento para permanecer en casa siguen llegando, y la plataforma Netflix tiene atractivas propuestas para el mes de septiembre.

En el rubro series, hay varias producciones para no perderse:

RATCHED

Esta precuela dramática de Atrapado sin salida narra los inquietantes orígenes del emblemático e inolvidable personaje de la enfermera Ratched.

Disponible a partir del 18 de septiembre

LEJOS

Emma Green se pone al frente de una tripulación internacional en una peligrosa misión a Marte que además le exige dejar atrás a su marido y a su hija adolescente.

Disponible a partir del 4 de septiembre

ANATOMÍA SEGÚN GREY - TEMPORADA 16

Meredith, Richard y Alex intentan enfrentar su futuro después del escándalo del fraude al seguro. Mientras, una nueva persona asume el mando de Grey Sloan Memorial.

Disponible a partir del 1 de septiembre

Y algunas películas que también estrenaran este mes son:

PARÁSITOS

Uno a uno, los astutos miembros de una familia sin trabajo comienzan a desempeñarse como personal doméstico en la casa de una adinerada y privilegiada pareja.

Disponible a partir del 1 de septiembre

CORAZÓN LOCO

Fernando es un hombre de familias... Sí, está igual de comprometido con ambas. Hasta que el destino decide jugarle en contra y enfrentarlas cara a cara.

Disponible a partir del 9 de septiembre

ENOLA HOLMES

Enola Holmes, la hermana menor de Sherlock, saca a relucir el sabueso que corre por sus venas para hallar a su madre y desentrañar una peligrosa conspiración.

Disponible a partir del 23 de septiembre

EL DIABLO A TODAS HORAS

Desesperado por salvar a su agonizante esposa, un hombre recurre a la oración... y a medidas más extremas. Un drama gótico protagonizado por Tom Holland y Bill Skarsgård.

Disponible a partir del 16 de septiembre

LADY BIRD

Una intrépida adolescente pasa por todas las dificultades del amor, la familia y el autoconocimiento, mientras sueña con escapar a una universidad al otro lado del país.

Disponible a partir del 22 de septiembre

THE POST: LOS OSCUROS SECRETOS DEL PENTÁGONO

The New York Times consiguió una primicia explosiva sobre Vietnam que compromete al presidente, pero tuvo que dejarla. Ahora, The Washington Post está en una encrucijada.

Disponible a partir del 8 de septiembre

Fuente: MDZ Online