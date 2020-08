Clemente calificó a la marcha de este lunes como “una irresponsabilidad total”

El presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional, Carlos Clemente, calificó a la marcha opositora realizada este lunes 17 agosto en diferentes ciudades del país como “una irresponsabilidad total”. Y agrego que “evidentemente podemos ver quiénes son capaces de cruzar sin ningún escrúpulo, o marcar, y perforar una línea imaginaria entre la política y la salud”.

“No hay otra manera de calificar a quienes alientan una marcha en estos tiempos. Son intereses personales y políticos, como siempre, y triste el pueblo en el medio", agregó.

En el mismo sentido, sostuvo: “El des/poder confunde algunas personas, sobre todo en el llano. Hoy ese des/poder alienta a la irresponsabilidad social. Mostrando el lado vacío e irresponsable cada uno de ellos, sin límites”.

El dirigente local no quiso dejar pasar la oportunidad para mencionar las publicaciones de Twitter de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien recurrió a una frase del General José de San Martín al señalar que "cuando la Patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla". “Terminó con eso de rozar otra página vergonzosa de su trayectoria”, manifestó Clemente, en referencia a la ex Ministra de Seguridad de la Nación.

Por otra parte, el presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional aclaró: “hace seis meses que venimos asistiendo desde donde podemos, muchos actores de la sociedad, la cantidad de merenderos, copas de leche, donde hay situación de calle, escuchando a empresarios, emprendedores y comerciantes que quedaron devastados por la política económica de 2011/15”.

“Los invito a que dejen las ropas de marca, los lentes importados, los lindos autos, y salgan, marchen a los barrios, para ayudar a la gente que tanto necesita. Esto no se arregla con un tarro de mermelada o se cura de boca. Que se pongan junto al vecino de barrio Tanque, de Adelina, de Barrio Iriondo, Luján, ATE, UPCN, Baleares, Los Hornos, Villa Libertad, y transiten las calles, que estén al lado del vecino”, agregó.

Por otra parte, Clemente sostuvo que “esto no es la reforma judicial, la vacuna, un engaño. Argumentos falsos y que desinforman a la población, desoyendo los decretos nacionales y provinciales en protocolos de salud. Esto es netamente oportunismo político. Es creer que seguir en la grieta, es un negocio", afirmó

En el mismo sentido, Clemente destacó la actitud de Horacio Rodríguez Larreta y a tantos otros dirigentes de la oposición al Gobierno Nacional que se despegaron de la marcha.

Más controles

Para finalizar, el presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional, volvió a solicitar “más controles y endurecimiento de los mismos en todos los accesos a la ciudad por Covid-19, durante las 24 horas”.

"No estamos equivocados en este pedido, cada día debe ser un paso adelante. Santo Tomé tiene diferentes actividades y la libre circulación en la ciudad nos obliga a reflexionar sobre una profundización de los controles para aquellas personas que ingresan a la ciudad”, dijo.

Y, en ese sentido, volvió a pedir mayor “responsabilidad social”, como así también recordar “cumplir con todas las pautas establecidas para prevenir la diseminación del coronavirus”. En el mismo sentido, se refirió a las recomendaciones para instituciones públicas y privadas, que pueden consultarse en el sitio web del Gobierno Provincial.