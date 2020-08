Murió Sergio Nardelli, CEO del Grupo Vicentin

Sergio Manuel "Mono" Nardelli, murió anoche en su vivienda de Reconquista a causa de un "infarto masivo", informaron fuentes empresarias. Nardelli, de 59 años, falleció alrededor de las 21.30 horas mientras tomaba una ducha en su casa.



El CEO del grupo agroindustrial que atraviesa un concurso de acreedores fue atendido por un primo suyo que es médico, Jorge De Pratto, quien manifestó a las autoridades locales que el ejecutivo falleció tras sufrir "un infarto masivo". También el médico del móvil 1 de Emergencia de esa ciudad, Gustavo Algañaraz, ratificó ante la Policía que falleció por causas naturales ya que "en el lugar no había signos de violencia".



Licenciado en Administración de Empresas, Nardelli pertenecía a la tercera generación de los fundadores del grupo y junto con su hermano Gustavo y sus cuñados, le dieron al holding la dimensión actual. Sergio era gerente general de la empresa fundada en la década del 20 del siglo pasado en Reconquista, cuyo paquete accionario comparten su familias con los Buyatti y los Vicentin, descendientes de los creadores de los almacenes de ramos generales y acopio que dieron lugar, en los últimos años, al principal grupo agroexportador de capitales nacionales.



Nardelli estuvo al frente de negociaciones con autoridades gubernamentales tras la cesación de pagos de Vicentin SAIC, la cerealera del grupo, en diciembre pasado, y su posterior convocatoria de acreedores por 100 mil millones de pesos abierta en marzo último. En base a esa situación, el Gobierno nacional intervino la firma agroexportadora mediante un DNU, y anunció a su vez un proyecto de ley para expropiarla.



Con el paso de las semanas, el intento de rescate de la empresa no prosperó, por lo cual el Gobierno nacional y también el de la provincia de Santa Fe se retiraron, con el argumento de que el Estado no iba a rescatar la empresa sin que se apartaran los miembros del directorio que la habían llevado a esa situación.



Fuente: Télam