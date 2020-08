PSG le ganó a Atalanta en tiempo de descuento y se clasificó a las semifinales de la Champions

El sorprendente Atalanta se dejó sorprender esta vez: Paris Saint-Germainno lo perdonó y se quedó con la clasificación a las semifinales de la Champions League. Los franceses lograron en tres minutos, sobre el final, lo que no pudieron en casi todo el tiempo reglamentario, sobre todo por la mala puntería en la definición. Pero ingresó desde el banco Kylian Mbappé, que no estaba del todo recuperado de un lesión que lo marginó en los últimos juegos, y el PSG dio vuelta el encuentro de manera increíble. Fue 2-1 para el conjunto de los argentinos Mauro Icardi (fue titular), Leandro Paredes (ingresó en el segundo tiempo) y Ángel Di María, que no pudo estar por estar suspendido.

PSG se enfrentará en las semifinales contra el vencedor de Leipzig vs. Atlético de Madrid, que jugarán este jueves en el mismo escenario.

El primer remate al arco fue de Papu Gómez a los 3 minutos y el arquero Keylor Navas despejó con una pierna. De inmediato, Neymar quedó mano a mano con Marco Sportiello dentro del área y con pelota dominada, pero definió mal y definió lejos del palo.

Navas volvió a mostrar sus excelentes reflejos a los 10 para sacar al córner, con un manotazo justo en pleno vuelo, un cabezazo de Hans Hateboer, pero nada pudo hacer a los 26 ante la definición de Mario Pasalic, que empalmó de primera con la zurda y puso el 1-0 para Atalanta, coronando una buena jugada colectiva.

El 1-0, de Pasalic:

¡Golazo de Pasalic y Atalanta le gana 1-0 a PSG!pic.twitter.com/v9nPsPlOeA — Marca Personal (@MarcaPersonalOF) August 12, 2020

Neymar inventó otra maniobra personal llegando a la media hora de juego. Tiró un caño, se sacó dos hombres de encima y su remate desde la puerta del área se fue apenas desviado. Los italianos dan ventajas en el retroceso y el brasileño marca la diferencia, aunque sin encontrar socios que lo acompañen en el primer tiempo ni ofrecer buena puntería.

En la segunda etapa, el número 10 tuvo un segundo tiro libre para buscar el empate. Mejoró la dirección, pero la pelota fue desviada en el camino. Al inicio de esa etapa fue más trabado el juego y el propio Neymar comenzó a caer poco a poco en el fastidio. Tardó más de media hora, de hecho, en tener una ocasión clara, aunque resolvió definiendo "mordido". También recibió más faltas.

Alejandro "Papu" Gómez fue reemplazado en la segunda etapa, con una molestia.

Berat Djimsiti tuvo la primera acción de peligro en sus pies, con un remate que desvió. Poco después, en su lugar ingresó Palomino, al mismo tiempo que Papu Gómez dejaba la cancha con alguna molestia. Paredes ingresó a falta de 18 minutos y en la primera jugada de la que participó dejó a Kylian Mbappé cara a cara con Sportiello, que salvó con la pierna derecha. Icardi, de flojo rendimiento, salió reemplazado a falta de 11 minutos para el tiempo reglamentario.

En una ráfaga, lo que no pudo en 89 minutos, PSG lo encontró por partida doble: Marquinhos igualó, tras una asistencia desprolija de Neymar y Eric Choupo-Moting puso al frente a los franceses, tras un centro atrás de Mbappé.

El empate de Marquinhos:

?ANOTA MARQUINHOS SOBRE LA HORA?#Atalanta 1-1 #PSG



????Entre Brasileños consiguen la anotación para los Parisinos#UCL

pic.twitter.com/FIu0cYmJHy — SportsferaMX (@SportsferaMx) August 12, 2020

El 2-1, de Choupo