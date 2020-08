Florencia González: “La Municipalidad debe priorizar la lucha contra las violencias de género”

La concejal de la UCR Florencia González defendió en la sesión de este martes, su proyecto de ordenanza para poner en funcionamiento un Protocolo de Atención de Situaciones de Violencia de Género. “La ciudad de Santo Tomé no cuenta hoy con una actuación clara que determine y establezca los pasos a seguir y las instituciones a involucrar ante estas denuncias. Hoy tenemos un equipo que tiene mucha responsabilidad y compromiso, pero no cuenta con el apoyo presupuestario que se necesita para avanzar firmemente en este tema”, afirmó la legisladora.



En el mismo sentido, González afirmó que el equipo que aborda las situaciones de violencia de género, se encuentra precarizado laboralmente. “La Municipalidad hace abuso de la buena voluntad y el profesionalismo del personal de este equipo. Pero la realidad es que el municipio no tiene una mirada ni integral, ni preventiva, ni priorizada, ni de promoción de los derechos cuando hablamos de violencias de género”, afirmó la concejal.



Además, la edil señaló que actualmente los botones antipánicos se monitorean en Santa Fe y agregó: “Esto sucede porque el área de monitoreo de la ciudad de Santo Tomé no tiene tecnología ni los softwares para poder monitorearlos. Hoy dependemos de otra jurisdicción para dar respuesta a una demanda tan sensible como esta”.



Detalles

En el mensaje que fue ingresado este martes al Honorable Concejo Municipal, se establece cómo deberá ser la articulación interinstitucional con otras jurisdicciones que tengan competencia en la temática. También dispone la difusión entre los vecinos de Santo Tomé de la ruta de la denuncia y la implementación de nuevas tecnologías, con el objetivo de procurar contactos más inmediatos y transparentes con el resto de las instituciones intervinientes.



El protocolo presentado por la concejal de la UCR estipula el resguardo de la confidencialidad y privacidad de la información de la víctima. Además, dispone la composición de los equipos interdisciplinarios que trabajarán en la temática y que estarán conformados por psicólogos, abogados y asistentes sociales especializados en género.



En la iniciativa se determinan también los medios de contacto con el equipo y cómo se deben realizar el traslado de la víctima, en caso de ser necesario. Asimismo, en el protocolo se dispone la realización de una entrevista de manera interdisciplinaria a quien realiza la denuncia, un seguimiento y registro de lo actuado, y establece el secreto profesional.