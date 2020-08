SADOP anunció dos paros de 48 horas

SADOP informó a través de un comunicado que llevará a cabo dos paros de 48 horas los días 11,12, 19 y 20 de agosto "en rechazo a la decisión unilateral del Gobierno de Santa Fe de establecer una suma fija no remunerativa ni bonificable".

El gremio expresó que comparten con el gobierno provincial que "el momento de emergencia hace necesario y urgente que las y los maestros cuenten con una suma efectiva y rápida en el bolsillo, pero sostenemos que la manera de garantizarlo y dar respuestas reales a esa necesidad es mediante un acuerdo, fruto de la mesa paritaria". En ese sentido agregaron: "Necesitamos una recomposición salarial acorde al poder adquisitivo perdido hasta el momento y sostenemos: suma fija no es recomposición salarial".



Además indicaron que "para las y los trabajadores de la educación una recomposición salarial seria debe contemplar los más de doce puntos de inflación acumulada desde el inicio del año y los gastos erogados por cada docente para trabajar, los cuales garantizaron que la educación siga en pie en el territorio santafesino resguardando el derecho de las niñas, niños y adolescentes a aprender".



En otro tramo del comunicado, ratificaron "la falta de acuerdo en los protocolos que la provincia está ideando para una futura vuelta a las clases presenciales dado que entre otros puntos, no cuida la salud integral de las y los trabajadores de la educación".



"A lo enumerado y expuesto se suma la necesaria reivindicación de los y las jubiladas quienes además y según lo anunciaron desde el gobierno provincial, cobrarán del monto base del bono, un porcentaje menor del 82% móvil", agregaron.



"Por estos motivos, las y los docentes decidimos realizar jornadas de PARO y apagón virtual en reclamo a la urgente convocatoria a paritarias para dar respuesta definitiva al conflicto salarial y lo referente a condiciones de trabajo, tanto en la virtualidad como en la futura vuelta a las clases presenciales. Mientras duren las medidas de fuerza, no se realizarán las actividades programadas de capacitación y tampoco se enviarán a los alumnos actividades de las áreas correspondientes ni se devolverán correcciones", añadieron.

Por último, confirmaron que "sin recomposición salarial no hay vuelta a clases presenciales y además, la falta de respuestas a los reclamos legítimos de las y los docentes profundiza el malestar por lo que los días 11, 12, 19 y 20 de agosto paramos".