Informan 40 nuevos fallecimientos en el país por COVID-19

El Ministerio de Salud informó esta mañana 40 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 4.291 la cifra de muertos desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 94 personas cada millón de habitantes y un índice de letalidad de 1,9% sobre los casos confirmados, mientras que 103.297 personas fueron dadas de alta de la enfermedad desde el inicio de la pandemia.



En el reporte oficial se indicó, además, que fueron 7.513 los positivos de Covid-19 que se reportaron ayer en la Argentina y 228.195 el total de infectados hasta el momento, con una incidencia de 503 casos por cada 100.000.



Al encabezar el reporte diario que emite la autoridad sanitaria, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, estimó que Argentina está atravesando "una semana clave" en la que se registra un aumento "en la movilidad" de las personas y una suba en la cantidad de casos positivos tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como en otras jurisdicciones del país.



En ese sentido, pidió a quienes no tienen que salir de sus casas para trabajar -y especialmente a los más jóvenes- que eviten hacerlo dado que un contagio podría no afectar su salud pero sí convertirlos en transmisores involuntarios de la enfermedad a una persona con algún factor que puede derivar en una complicación, una internación e incluso la muerte.



"El riesgo más grande es que somos parte de esa transmisión", dijo la funcionaria, quien señaló que todas las personas "están pasando" por momentos particulares durante la pandemia, como los cumpleaños familiares o, incluso, la partida de algún ser querido. Sin ir más lejos, contó que hoy es el cumpleaños de sus sobrinos, el quinto que su familia pasa en cuarentena y que, en estos días, un amiga muy cercana "perdió a su mamá y no la pudo acompañar".



"A todos nos pasan cosas, querer compartir y no poder, querer despedir y no poder", reflexionó Vizzotti y dijo que hay que estar "cerquita desde lejos". Por otra parte, la funcionaria también aclaró algunos puntos sobre la ampliación de las formas de confirmación de casos positivos a través del método clínico-epidemiológico y señaló que estos se "notifican y se tratan y manejan de la misma manera" que aquellos que son detectados a través de test PCR.



Ayer, el Ministerio de Salud dio vía libre para que las jurisdicciones en las que se registra transmisión comunitaria, puedan confirmar como pacientes positivos -sin realizar análisis de laboratorio- a aquellos que tengan síntomas y sean convivientes de personas cuya infección haya sido detectada por PCR. "Es una practica habitual en contexto de epidemia, sirve para agilizar la gestión y el manejo de las personas", agregó Vizzotti.



Datos

Mientras tanto, un total de 1.245 personas cursan la enfermedad en unidades de terapia intensiva en todo el país, de las cuales 81,6% en centros de salud de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires. La ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 56,6%, mientras que en el AMBA llega al 66,5%.



Desde el último reporte emitido, se registró el fallecimiento de 24 varones y 16 mujeres, 29 de ellos residentes en la provincia de Buenos Aires, tres en la Ciudad de Buenos Aires, tres en Chaco, dos en Santa Fe, dos en Salta y uno en La Rioja. Del total de casos confirmados en Argentina, 1.127 (0,5%) son "importados", 62.150 (27,2%) son contactos estrechos de casos confirmados, 128.781 (56,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



Ayer fueron realizadas 18.020 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 812.564 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 17.755 muestras por millón de habitantes.

Fuente: Télam