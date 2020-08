Paritaria docente: el gobierno quiere pagar un bono y hay malestar en los gremios

La paritaria docente sumó una nueva reunión este miércoles al mediodía, que finalizó con la ratificación por parte del gobierno provincial de la decisión de otorgar una suma fija no remunerativa y no bonificable, trasladable al sector pasivo, a pagarse -posiblemente- en agosto.

Si bien la idea del gobierno es mantener abierta la negociación tras el pago de este bono -que luego se replicaría en los demás sectores de la administración pública- los gremios docentes expresaron su rechazo a este esquema y advirtieron que analizan la posibilidad de iniciar medidas de fuerza si se concreta.

La postura de Sadop

Al término del encuentro el secretario general de Sadop, Pedro Bayúgar, manifestó la posición del gremio que nuclea a los docentes de la educación privada. Para el dirigente, la decisión del gobierno “no responde a las expectativas de las y los docentes” porque “no es la recomposición salarial que pretendemos, ni el monto que pedíamos en compensación a los mayores montos que nos produjo el trabajo a distancia”.

Si bien aseguró que en la reunión de este miércoles “no hubo una propuesta específica por parte del Gobierno”, sí existió “un anuncio de ayuda económica que podría ser de un monto fijo por persona, hasta 30 horas cátedras y que sería solamente por este mes, habilitando la paritaria para el transcurso del mes y los siguientes hasta tanto lleguemos a un acuerdo de recomposición salarial”, detalló.

Para Bayúgar “esto es simplemente una decisión unilateral del Gobierno que nos otorga un incremento de una suma fija no remunerativa ni bonificable que alcanzará también a los jubilados y jubiladas y solo a los reemplazantes que estén trabajando”.

Disconforme con esta determinación gubernamental, el dirigente de Sadop indicó que este jueves “pondremos a consideración de los delegados y delegadas cuál va a ser la actitud a tomar”. No obstante, anticipó: “El gobierno sabe que nosotros no aceptamos este tipo de recomposiciones salariales y creemos que se está perdiendo el tiempo, en tanto y en cuanto se profundice el conflicto y no se dé respuesta a los reclamos legítimos de los trabajadores de la educación”.

Rechazo de Amsafé

En el mismo sentido se expresó el gremio de los docentes públicos, a través de un comunicado, en el que ratificó su “exigencia de un aumento salarial urgente con sumas que recompongan el poder adquisitivo de los salarios y vaya a activos y jubilados”.

Además reiteró el pedido del “pago de un bono para docentes reemplazantes; concurso urgente de Secundaria; carrera docente: suplencias en todos los niveles y modalidades, traslados y concursos; y pago de viáticos adeudados a supervisores”.

Asimismo, ratificó su “preocupación por el avance de la pandemia” y solicitó “no habilitar el retorno a la presencialidad hasta tanto no estén dadas las condiciones epidemiológicas y edilicias”.

Finalmente, Amsafé subrayó su postura de que “todo aumento salarial debe ser en blanco, respetando antigüedad, jerarquías, cargos y horas cátedra así como también la proporcionalidad del 82% para el sector de jubilados”; al tiempo que añadió que “se pondrá a consideración de las bases docentes el rechazo de la propuesta”.