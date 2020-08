Palo Oliver: “El Estado provincial no debe pagar en negro”

El diputado provincial Fabián Palo Oliver manifestó su rechazo al pago de salarios provinciales mediante un monto fijo no remunerativo y no bonificable. “El Estado provincial no debe pagar en negro”, afirmó, luego de ingresar a la Cámara de Diputados un proyecto de Declaración en ese sentido.

“No desconocemos el contexto económico y financiero desfavorable por el que atraviesan las cuentas públicas a partir de la caída de la recaudación provocada por la pandemia que aqueja al mundo, pero no podemos aceptar que el gobierno provincial tome una medida de estas características, que implica un retroceso en cuanto a los derechos laborales reconocidos a los trabajadores de la provincia”, comenzó explicando Palo Oliver.

Y continuó: “El Estado, quien debe constituirse en garante del respeto a los derechos laborales, no puede ser quien lleve adelante esta decisión regresiva para los intereses de sus propios empleados”.

“A la afectación de los derechos laborales se suma la posibilidad de que esta medida, ante la falta de acuerdo con los gremios, se tome de manera unilateral a través de un decreto, con lo cual terminaría de coronarse una situación a todas luces negativa", añadió.

"En síntesis, no compartimos la decisión de pagar en negro ni hacerlo de manera unilateral, imponiendo un criterio que no alcanza un razonable consenso con los interesados”, finalizó.